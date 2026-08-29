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Capturan a guatemalteco requerido por autoridades de El Salvador en Corinto

Un guatemalteco de 40 años fue detenido en Corinto tras confirmarse una notificación roja internacional emitida a solicitud de El Salvador

Capturan a guatemalteco requerido por autoridades de El Salvador en Corinto

Un ciudadano guatemalteco de 40 años fue detenido en el punto fronterizo de Corinto, luego de que las autoridades hondureñas confirmaran que tenía una notificación roja internacional.

 Foto: Cortesía

Corinto, Honduras. Un ciudadano guatemalteco de 40 años fue detenido en el Punto de Control Fronterizo Integrado de Corinto, luego de que las autoridades confirmaran que tenía activa una notificación roja internacional.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), tras realizar las verificaciones correspondientes en los sistemas policiales.

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano, originario y residente en San Marcos, Guatemala, era requerido por El Salvador mediante una orden de captura pendiente por el delito de posesión y tenencia de cannabis, emitida el 10 de abril de 2024.

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Una vez confirmada la alerta internacional, los funcionarios activaron el procedimiento establecido y coordinaron las acciones con INTERPOL y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades indicaron que la intervención permitió detener al ciudadano antes de que continuara su tránsito por territorio hondureño.

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El detenido será trasladado al Punto Fronterizo El Amatillo, en Goascorán, Valle, donde será entregado a las autoridades competentes de El Salvador para continuar con el proceso correspondiente conforme a la ley.

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Redacción La Prensa
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