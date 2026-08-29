Capturan a guatemalteco requerido por autoridades de El Salvador en Corinto

Corinto, Honduras. Un ciudadano guatemalteco de 40 años fue detenido en el Punto de Control Fronterizo Integrado de Corinto, luego de que las autoridades confirmaran que tenía activa una notificación roja internacional.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), tras realizar las verificaciones correspondientes en los sistemas policiales.

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano, originario y residente en San Marcos, Guatemala, era requerido por El Salvador mediante una orden de captura pendiente por el delito de posesión y tenencia de cannabis, emitida el 10 de abril de 2024.