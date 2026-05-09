Capturan en Guasaule a pastor nicaragüense que tenía alerta roja de Interpol en El Salvador

Guasaule, El Triunfo, Choluteca

La detención se realizó a la 1:00 de la tarde, luego de una consulta en el sistema internacional de Interpol, informó la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Un ciudadano nicaragüense fue detenido este sábado en el punto de control fronterizo de Guasaule, en El Triunfo, Choluteca, tras presentar una notificación roja de Interpol por el delito de tráfico de drogas.

El detenido fue identificado como Luis Alberto Pérez, de 54 años, de nacionalidad nicaragüense, originario del departamento de León, Nicaragua. Según el reporte policial, el hombre es viudo y se dedica a labores de evangelización.

Las autoridades detallaron que, tras la captura, Pérez fue trasladado a la ciudad de Choluteca a las 2:30 de la tarde para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

De acuerdo con el informe, el detenido será entregado a las autoridades de la República de El Salvador, país que mantiene la solicitud internacional en su contra.

La DNSPF indicó que el ciudadano no presentaba golpes ni lesiones al momento de la detención y que llevaba consigo varias pertenencias personales, entre ellas herramientas, equipaje y un teléfono celular Samsung S23.

En el operativo participaron dos agentes asignados a la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y un agente del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).