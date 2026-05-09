  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan en Guasaule a pastor nicaragüense que tenía alerta roja de Interpol en El Salvador

Un nicaragüense fue detenido en Guasaule, Choluteca, tras presentar una alerta roja de Interpol por tráfico de sustancias prohibidas

Capturan en Guasaule a pastor nicaragüense que tenía alerta roja de Interpol en El Salvador

Luis Alberto Pérez fue detenido en Guasaule, Choluteca.
Guasaule, El Triunfo, Choluteca

Un ciudadano nicaragüense fue detenido este sábado en el punto de control fronterizo de Guasaule, en El Triunfo, Choluteca, tras presentar una notificación roja de Interpol por el delito de tráfico de drogas.

La detención se realizó a la 1:00 de la tarde, luego de una consulta en el sistema internacional de Interpol, informó la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Dan de alta al doctor Sergio Bendaña; las primeras imágenes del hijo de "Tuky"

El detenido fue identificado como Luis Alberto Pérez, de 54 años, de nacionalidad nicaragüense, originario del departamento de León, Nicaragua. Según el reporte policial, el hombre es viudo y se dedica a labores de evangelización.

Esta era la alerta que tenía el pastor Luis Alberto Pérez.

Esta era la alerta que tenía el pastor Luis Alberto Pérez.

Las autoridades detallaron que, tras la captura, Pérez fue trasladado a la ciudad de Choluteca a las 2:30 de la tarde para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

De acuerdo con el informe, el detenido será entregado a las autoridades de la República de El Salvador, país que mantiene la solicitud internacional en su contra.

La DNSPF indicó que el ciudadano no presentaba golpes ni lesiones al momento de la detención y que llevaba consigo varias pertenencias personales, entre ellas herramientas, equipaje y un teléfono celular Samsung S23.

En el operativo participaron dos agentes asignados a la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y un agente del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias