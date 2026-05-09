Capturan a hombre con orden pendiente por homicidio en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( Dipampco ) capturaron a un hombre que tenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio simple en el departamento de Santa Bárbara.

El detenido fue identificado como Alexis Milla Hernández, de 36 años, originario del municipio de Arada y residente en la aldea El Ocotal.

La captura se realizó precisamente en la aldea El Ocotal, donde equipos policiales desarrollaron el operativo para ubicar al sospechoso.

De acuerdo con el informe oficial, Alexis Milla Hernández era buscado por el homicidio de Marco Tulio Perdomo Rodríguez.

Según el reporte policial, el detenido enfrenta una condena de 15 años de reclusión por incumplimiento de medidas reguladoras de la libertad.

Sin embargo, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el proceso judicial ni precisaron la fecha exacta en la que fue emitida la orden de captura.

Tras su detención, el sospechoso fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.