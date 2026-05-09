Video: Dos sicarios asesinan a sangre fría a conductor de rapidito en Comayagüela

Un conductor de una unidad de transporte público fue asesinado a disparos la tarde de este viernes en la calle Los Alcaldes, a la altura del sector de Las Torres, en la capital hondureña.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes disparan contra el conductor y luego huyen de la escena.
En el video también se observa el momento en que el ayudante de la unidad sale corriendo para evitar ser alcanzado por los disparos.
La víctima fue identificada como Cristian Escoto, quien murió de forma inmediata en plena vía pública, según los primeros reportes.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre la identidad de los responsables del ataque armado.