Video: Dos sicarios asesinan a sangre fría a conductor de rapidito en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras

Un conductor de una unidad de transporte público fue asesinado a disparos la tarde de este viernes en la calle Los Alcaldes, a la altura del sector de Las Torres, en la capital hondureña.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes disparan contra el conductor y luego huyen de la escena.