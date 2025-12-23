Capturan a Baby Chino, presunto extorsionador de la pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.

Un presunto miembro de la Pandilla 18 fue capturado en las últimas horas en Tegucigalpa durante una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). La detención se llevó a cabo en la colonia Villa Unión, donde fue requerido el individuo conocido en el ámbito criminal con el alias de Baby Chino, señalado con el rango de homie dentro de la estructura de la Pandilla 18.

Según el reporte policial, el sospechoso tenía bajo su responsabilidad la coordinación del cobro de extorsiones en distintos sectores de la capital. Las investigaciones establecen que el detenido no solo supervisaba las operaciones ilícitas, sino que también participaba directamente en los cobros y en acciones violentas contra personas que se negaban a pagar las sumas exigidas. Las autoridades indicaron que Baby Chino ya había sido arrestado con anterioridad por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el porte ilegal de armas de fuego, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario.