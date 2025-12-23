Hallan sin vida a dos jóvenes reportados como desaparecidos en Intibucá

San Juan, Intibucá.

Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida la noche del lunes 22 de diciembre en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá.

Las víctimas fueron identificadas como Eris Bonilla y Fidel Gómez, quienes habían perdido contacto con sus familiares desde la mañana del sábado 20 de diciembre, día en que se les vio por última vez y no regresaron a sus hogares.