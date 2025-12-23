Hallan sin vida a dos jóvenes reportados como desaparecidos en Intibucá

Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida la noche del lunes 22 de diciembre en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá.
Las víctimas fueron identificadas como Eris Bonilla y Fidel Gómez, quienes habían perdido contacto con sus familiares desde la mañana del sábado 20 de diciembre, día en que se les vio por última vez y no regresaron a sus hogares.
Tras varios intentos fallidos por localizarlos, sus parientes alertaron a las autoridades, que activaron un operativo de búsqueda junto a familiares y conocidos.
Aunque versiones preliminares apuntan a que ambos pudieron haber fallecido a causa de un accidente, hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial las circunstancias ni la causa exacta de sus muertes.
Familiares y amigos se encuentran consternados con el hecho. “No sabemos cómo pasó esto, eran chicos responsables y queridos en el barrio. Ahora solo pedimos justicia y respuestas sobre lo que ocurrió”, expresó un pariente.