Cae vendedor de presuntos boletos falsos previo a la final Olimpia vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

Un hombre fue arrestado la tarde de este miércoles en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés, señalado de intentar estafar a aficionados con la venta de boletos falsos para la gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Marathón. Agentes policiales informaron que atendieron una denuncia sobre un individuo que ofrecía entradas presuntamente falsas a personas que buscaban ingresar al estadio.

Según la información preliminar, el sospechoso vendía boletos con códigos QR repetidos, una modalidad que permite el ingreso únicamente al primer portador del código, dejando sin acceso a los demás compradores que adquirieron copias del mismo boleto. Personas dedicadas a la reventa en el sector explicaron que cada boleto legítimo cuenta con un código único e irrepetible, mientras que las entradas falsas suelen replicar el mismo QR en varias copias, lo que facilita este tipo de engaños. Durante la inspección, las autoridades decomisaron varias entradas que, al ser comparadas con boletos originales, presentaban irregularidades visibles en los mecanismos de seguridad, especialmente en el sistema de verificación digital.