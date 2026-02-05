  1. Inicio
Cae motorista señalado de grave delito contra niña de 9 años

De acuerdo con el reporte policial, el motorista, de 65 años de edad, fue detenido poco tiempo después de que una tía de la víctima denunciara el hecho

Fotografía del acusado Cándido Enríquez Larreinaga.

 Foto: Cortesía
Cortés, Honduras.

Un hombre de 65 años fue capturado por agentes policiales tras ser señalado de abusar sexualmente de una niña de apenas nueve años, en San Francisco de Yojoa, Cortés.

El detenido fue identificado como Cándido Enríquez Larreinaga, quien se dedica al oficio de motorista. De acuerdo con el reporte policial, su detención se produjo poco tiempo después de que se denunciara la agresión.

La denuncia fue interpuesta por una tía de la menor, lo que permitió que las autoridades actuaran de forma inmediata y lograran ubicar al sospechoso.

Tras su arresto, el hombre fue remitido ante la Fiscalía correspondiente, donde enfrentará el proceso que dicta la ley por el delito que se le atribuye. Mientras tanto, la menor fue trasladada por sus familiares a un centro asistencial para recibir atención médica y evaluación especializada.

Al lugar también acudió personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), con el fin de brindar acompañamiento y dar seguimiento al caso.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de denunciar de inmediato este tipo de hechos.

