Le arrebatan la vida a Lesly Hernández cuando regresaba de trabajar

LEMPIRA, HONDURAS

El hecho violento se registró la noche del miércoles en el sector de Arenales, Santa Cruz, Lempira, en la calle que conduce hacia Candelarita, luego de que la mujer regresaba de su jornada laboral dedicada al corte de café.

Lesly Leticia Hernández fue asesinada con arma de fuego en el departamento de Lempira, convirtiéndose en una nueva víctima de femicidio en la zona occidental del país, según confirmaron autoridades locales.

Hernández era madre de dos menores de edad, quienes quedan en condición de orfandad tras el crimen, lo que ha generado consternación entre familiares y vecinos de la comunidad.

Tras el ataque, pobladores alertaron a las autoridades, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, acordonaron la escena y realizaron el levantamiento de indicios.

Las autoridades informaron que se han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del femicidio, mientras la comunidad exige justicia por la muerte de la mujer.