  1. Inicio
  2. · Deportes

Benzema marca un triplete en su debut con el Al Hilal: golazo de tacón

El delantero francés tuvo un debut de superestrella con un hat-trick para la abultada victoria del Al Hilal.

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 14:52 -
  • Agencia EFE
Arabia Saudita.

El debut de Karim Benzema con el Al Hilal estuvo acompañado con un triplete del francés que sentenció el reencuentro con el triunfo de su nuevo equipo, por 0-6 ante el Al Okhdood, en la vigésima jornada de la liga saudí, después de tres empates consecutivos.

El conjunto de Simone Inzaghi, líder de la competición, celebró el fichaje del exjugador del Real Madrid con una goleada ante el penúltimo clasificado de la tabla y mantiene la distancia de tres puntos sobre el segundo, el Al Ahli, y cuatro respecto al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Benzema no pudo tener mejor estreno con el Al Hilal, al que llegó días atrás procedente del Al Ittihad, en el que ha jugado dos temporadas y media y 83 partidos, con 54 goles y 17 asistencias como carta de presentación.

El taconazo de Benzema para su primer gol con el Al Hilal.

El taconazo de Benzema para su primer gol con el Al Hilal.

 (FOTO: @Alhilal_FC)

El delantero francés de 38 años jugó en su debut 75 minutos. Abrió el marcador con un taconazo a la media hora, tras recibir un pase de Nasser Al Dawsari, y el segundo lo hizo en el 60, tras un robo de balón de Kaildou Koulibaly, que envió la pelota a Malcom y éste dio una asistencia a Benzema.

Cuatro minutos después llegó el tercero de los visitantes, tras un pase por la izquierda dentro del área de Salem Al Dawsari que empujó a la red el exjugador del Real Madrid.

Karim Benzema festejando su primer gol del partido contra el Al Okhdood.

Karim Benzema festejando su primer gol del partido contra el Al Okhdood.

 (FOTO: @Alhilal_FC)

El cuarto tuvo la firma de Malcom, en el minuto 70, cinco antes de que Karim Benzema fuera sustituido por Sultan Mandash.

Malcom también hizo el quinto, en el 75, con asistencia otra vez de Al Dawsary, y en la última acción del choque Al Dawsari redondeó la goleada del conjunto de Inzaghi.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias