Benzema marca un triplete en su debut con el Al Hilal: golazo de tacón

Arabia Saudita.

El debut de Karim Benzema con el Al Hilal estuvo acompañado con un triplete del francés que sentenció el reencuentro con el triunfo de su nuevo equipo, por 0-6 ante el Al Okhdood, en la vigésima jornada de la liga saudí, después de tres empates consecutivos.

El conjunto de Simone Inzaghi, líder de la competición, celebró el fichaje del exjugador del Real Madrid con una goleada ante el penúltimo clasificado de la tabla y mantiene la distancia de tres puntos sobre el segundo, el Al Ahli, y cuatro respecto al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Benzema no pudo tener mejor estreno con el Al Hilal, al que llegó días atrás procedente del Al Ittihad, en el que ha jugado dos temporadas y media y 83 partidos, con 54 goles y 17 asistencias como carta de presentación.