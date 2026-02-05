Conozca qué funcionarios seguirán y quienes no en la municipalidad de SPS

San Pedro Sula, Honduras

El organigrama municipal seguirá como en los primeros cuatro años de la administración Roberto Contreras, pero con algunos cambios en cargos claves.

Son 13 gerencias municipales y direcciones que en su mayoría seguirán dirigidas por las mismas personas, casi todos continuarán en sus cargos.

Las que sufrirán cambios son la Legal, que estaba dirigida por Mario Urquía quedará en manos del abogado Gerardo Murillo.

Mientras que la Gerencia de Desarrollo Económico, donde se desempeñaba como titular la ahora regidora Kathia Amador, no se ha anunciado quien la sustituirá.

En la próxima sesión corporativa que se realizará en la primera quincena de febrero, el alcalde Roberto Contreras presentará mociones para remover al auditor municipal y ratificar en sus cargos a la Secretaria Municipal y al Tesorero Municipal.

La Ley de Municipalidades establece que la Corporación nombrará un Secretario, un Auditor, en su caso, un Tesorero y un Comisionado Municipal que ejercerá funciones de Contralor Social, cargos estos últimos que recaerán en personas ajenas a la Corporación.

De acuerdo a la moción que será presentada por el alcalde, buscan ratificar en el cargo como Secretaria Municipal a la abogada María Luisa Pascua Valladares, quien se ha desempeñado en ese cargo en los cuatro años anteriores.