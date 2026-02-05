Conozca qué funcionarios seguirán y quienes no en la municipalidad de SPS

El organigrama municipal seguirá como en los primeros cuatro años de la administración Roberto Contreras, pero con algunos cambios en cargos claves.
Son 13 gerencias municipales y direcciones que en su mayoría seguirán dirigidas por las mismas personas, casi todos continuarán en sus cargos.
Las que sufrirán cambios son la Legal, que estaba dirigida por Mario Urquía quedará en manos del abogado Gerardo Murillo.
Mientras que la Gerencia de Desarrollo Económico, donde se desempeñaba como titular la ahora regidora Kathia Amador, no se ha anunciado quien la sustituirá.
En la próxima sesión corporativa que se realizará en la primera quincena de febrero, el alcalde Roberto Contreras presentará mociones para remover al auditor municipal y ratificar en sus cargos a la Secretaria Municipal y al Tesorero Municipal.
La Ley de Municipalidades establece que la Corporación nombrará un Secretario, un Auditor, en su caso, un Tesorero y un Comisionado Municipal que ejercerá funciones de Contralor Social, cargos estos últimos que recaerán en personas ajenas a la Corporación.
De acuerdo a la moción que será presentada por el alcalde, buscan ratificar en el cargo como Secretaria Municipal a la abogada María Luisa Pascua Valladares, quien se ha desempeñado en ese cargo en los cuatro años anteriores.
También buscan ratificar en el cargo a David Rivera, el actual tesorero municipal, quien lleva en ese cargo desde octubre del 2025. Mientras que el alcalde también presentará una segunda moción para remover del cargo a Óscar Rolando Valle quien fungió como auditor municipal los cuatro años de la primera administración de Contreras.
Más cambios
En su lugar buscan nombrar al ciudadano José Arnaldo Fernández, un profesional con experiencia en áreas claves de gestión empresarial según la hoja de vida del profesional propuesto. Será en la próxima sesión que se conocerá si son o no ratificados en sus cargos.
Para los sampedranos los cambios son saludables, pues muchos de los gerentes han hecho su labor como se debe, en cambio, otros dejan mucho que desear.
"Se necesita que trabajen a la par del alcalde y que ponga gente que en realidad se desempeñe como debe en esos puestos porque algunos no hacen su labor y si no mire como está la ciudad, sucia, las calles ocupadas, autolotes por todos lados ocupando las calles para poner los carros y nadie supervisa que las concesiones funciones", dice Germán Escobar un emprendedor sampedrano.