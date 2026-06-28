Hallan el cuerpo de una mujer en playa de Tela; investigan las causas de su muerte

Tela, Atlántida.

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que fue encontrado la mañana de este domingo en una playa de la comunidad garífuna de San Juan, en el municipio de Tela. Fueron pobladores del sector quienes observaron el cadáver a la orilla del mar Caribe y de inmediato alertaron a la Policía Nacional. Minutos después, equipos de investigación llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar las diligencias correspondientes. Según información preliminar, el cuerpo presentaba al menos una herida provocada por arma de fuego. Asimismo, las autoridades mantienen abierta la hipótesis de una posible agresión sexual, aunque aclararon que este extremo solo podrá confirmarse tras los resultados de la autopsia y los estudios forenses.

Mientras avanzan las investigaciones, en la comunidad trascendió que la víctima habría sido vista durante la noche del sábado en compañía de un hombre. Horas más tarde, ese mismo individuo habría ingresado con una herida de bala al Hospital de Tela, situación que también es objeto de investigación por parte de las autoridades. Hasta ahora, los agentes no han establecido si ambos hechos guardan relación, por lo que esa posibilidad forma parte de las líneas de investigación que desarrolla la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La identidad de la mujer aún no ha sido confirmada oficialmente y tampoco se ha revelado la del hombre que permanece hospitalizado. Los investigadores continúan recopilando indicios y tomando declaraciones para reconstruir lo ocurrido.