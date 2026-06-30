Ataque en el que murió un bebé y su madre resultó herida en Santa Bárbara iba dirigido contra presunto distribuidor de drogas

Santa Bárbara

Un ataque armado que iba dirigido contra un presunto distribuidor de drogas cobró la vida de un bebé de apenas un año de edad y dejó gravemente herida a su madre ayer lunes en la comunidad de La Flecha, municipio de Macuelizo, Santa Bárbara.

Las investigaciones preliminares revelan que el objetivo criminal de los sicarios era un joven de 21 años, conocido en el mundo delictivo con el alias de ”Bambucha”, quien es primo de la mujer herida.

Según el informe policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a la vivienda de la comunidad e irrumpieron violentamente preguntando por “Bambucha”. Al identificarlo, los criminales abrieron fuego; sin embargo, el presunto distribuidor logró esquivar las balas y huir con rumbo desconocido.

Desafortunadamente, las balas impactaron en la humanidad de la madre y de su pequeño hijo de un año de edad, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento de la balacera. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde minutos después se confirmó la muerte del menor. La madre permanece bajo estricto pronóstico médico.

Pobladores del sector señalaron ante las autoridades que alias “Bambucha” mantiene en zozobra a la comunidad de La Flecha, vinculándolo estrechamente con la venta de drogas. Además, al joven se le considera responsable de los constantes robos a viviendas y transeúntes.

De igual manera, los reportes policiales indican que el sujeto residió un tiempo en San Pedro Sula, Cortés, ciudad donde presuntamente se alió y estableció nexos con una estructura criminal organizada que opera en el norte del país.

Equipos especiales de la Policía Nacional mantienen un fuerte despliegue en la zona de los hechos para dar con el paradero de los sicarios y, asimismo, localizar a alias “Bambucha” para deducir las responsabilidades correspondientes y ampliar las líneas de investigación.