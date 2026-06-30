"Hijo, no vayas a salir": jovencito muere ahogado en el río Chamelecón

SAN PEDRO SULA

El Cuerpo de Bomberos localizó sin vida a José Carlos Cruz Manzanares, un adolescente de 15 años que murió ahogado en las aguas del río Chamelecón, en el departamento de Cortés. Según el relato de su madre, el menor salió desde tempranas horas de la mañana de ayer lunes en la colonia Canadá, del sector Chamelecón, para participar en un partido de fútbol con sus amigos en un campo de la comunidad.

Tras finalizar el encuentro deportivo, el grupo decidió trasladarse a una zona cercana del río con el propósito de bañarse y refrescarse. Entre lágrimas, la progenitora contó que intentó evitar que su hijo saliera de casa. Mientras se encontraba en el centro de la ciudad, lo llamó por teléfono para pedirle que no se expusiera. "Yo le llamé a mi hijo: 'No vayas a salir'", recordó la madre. Sin embargo, el joven le respondió: "No mamá, yo no voy a salir", sin imaginar que horas después perdería la vida.