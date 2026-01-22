  1. Inicio
  2. · Sucesos

12 años de prisión a implicado en secuestro de adolescente; exigía L10 millones por rescate

A través de llamadas telefónicas a los padres, se exigió 10 millones de lempiras a cambio de dejar libre a la víctima

12 años de prisión a implicado en secuestro de adolescente; exigía L10 millones por rescate

Imagen de referencia generada con inteligencia artificial.
Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), logró una condena de 12 años de prisión contra Eliaquin Cristhobel Orellana Quinteros, por el secuestro de un adolescente en Tegucigalpa.

Orellana Quinteros fue declarado culpable por los delitos de secuestro agravado y tenencia ilegal de munición, luego de que las investigaciones confirmaran su participación directa en el hecho.

Cae “La Patrona”, mujer acusada del brutal asesinato de ingeniero estadounidense

Además de Orellana Quinteros, en este caso también continúan procesados Celso Ramón Mendieta y Ramón Adolfo Martínez, quienes enfrentan cargos por su presunta participación en el secuestro.

De acuerdo con el expediente, el secuestro se registró el 1 de marzo de 2025, cuando varios individuos irrumpieron de manera violenta en un local donde la víctima se encontraba junto a su padre. Tras someterlos, los sospechosos se llevaron al joven con rumbo desconocido.

Posteriormente, los secuestradores comenzaron a realizar llamadas telefónicas a los padres, exigiendo 10 millones de lempiras a cambio de la liberación del adolescente y prohibiendo denunciar ante las autoridades.

Pese a las intimidaciones, los familiares interpusieron la denuncia y realizaron un pago parcial de 1.5 millones de lempiras, lo que permitió a los agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), activar un operativo inmediato.

Le tocaron la puerta antes: matan a ex precandidata a diputada por Libre

Las acciones policiales permitieron ubicar el lugar donde mantenían cautiva a la víctima, lograr su rescate sano y salvo, capturar a los presuntos responsables y recuperar el dinero entregado por la familia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias