12 años de prisión a implicado en secuestro de adolescente; exigía L10 millones por rescate

Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), logró una condena de 12 años de prisión contra Eliaquin Cristhobel Orellana Quinteros, por el secuestro de un adolescente en Tegucigalpa. Orellana Quinteros fue declarado culpable por los delitos de secuestro agravado y tenencia ilegal de munición, luego de que las investigaciones confirmaran su participación directa en el hecho.

Además de Orellana Quinteros, en este caso también continúan procesados Celso Ramón Mendieta y Ramón Adolfo Martínez, quienes enfrentan cargos por su presunta participación en el secuestro. De acuerdo con el expediente, el secuestro se registró el 1 de marzo de 2025, cuando varios individuos irrumpieron de manera violenta en un local donde la víctima se encontraba junto a su padre. Tras someterlos, los sospechosos se llevaron al joven con rumbo desconocido.

Por secuestro agravado de adolescente le imponen 12 años de cárcel https://t.co/Bj2Hd7dg4k pic.twitter.com/F4PPY57UCO — Ministerio Público (@MP_Honduras) January 21, 2026

Posteriormente, los secuestradores comenzaron a realizar llamadas telefónicas a los padres, exigiendo 10 millones de lempiras a cambio de la liberación del adolescente y prohibiendo denunciar ante las autoridades. Pese a las intimidaciones, los familiares interpusieron la denuncia y realizaron un pago parcial de 1.5 millones de lempiras, lo que permitió a los agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), activar un operativo inmediato.