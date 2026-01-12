Óscar Aguilar: siete décadas de trabajo, fe y visión empresarial

San Pedro Sula

Nacido el 31 de diciembre de 1955, Óscar Aguilar es un empresario hondureño de raíces firmes y espíritu incansable, que este año celebra siete décadas de vida marcadas por el trabajo honesto, la constancia y una visión clara de futuro.

Su historia es la de un hombre que, con fe en Dios, esfuerzo y determinación, transformó un sueño en una empresa sólida que hoy genera empleo y oportunidades en Honduras.

Hace más de 25 años, en San Pedro Sula, fundó Comercial La Oferta, un negocio dedicado a la importación y distribución al por mayor de artículos de ferretería —grifería, herramientas, iluminación y cerraduras— orientados al desarrollo de la industria y el hogar, con marcas de distribución exclusiva en el país.

Lo que inició como un pequeño emprendimiento familiar, fruto del trabajo constante y la disciplina, se consolidó con el tiempo como una empresa reconocida a nivel nacional, con presencia comercial en distintas regiones de Honduras.

A través de su ejemplo, Óscar Aguilar ha transmitido valores como la responsabilidad, la perseverancia, la fe y la importancia de construir con integridad. Su trayectoria refleja el valor del esfuerzo honesto y la capacidad de soñar en grande, demostrando que el verdadero éxito no solo se mide por lo que se construye, sino por el legado que se deja en las personas con las que se trabaja y se comparte.

La celebración de los 70 años de Óscar Aguilar se realizó en el Club Hondureño Árabe, en el salón Jerusalem, acompañado de su esposa, Sonia Rivera; sus hijas, Sonia Aguilar, Judith Aguilar y Emy Aguilar; sus nietos, Dilcia María Borjas y Óscar Armando Borjas; y sus yernos,