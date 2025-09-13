Grito de Independencia: Noche de celebración mexicana en SPS

El Consulado de México en SPS, a través del cónsul Gilberto Limón y su esposa, Maribel de Limón, celebró el tradicional Grito de Independencia de México, una velada en la que la fiesta mexicana se apoderó del salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
La conmemoración, que marca un aniversario más de la independencia mexicana, reunió a invitados especiales, entre ellos empresarios nacionales, miembros del cuerpo consular, así como integrantes de la comunidad mexicana y hondureña.
Uno de los momentos cumbre fue la participación del cónsul Gilberto Limón, quien encabezó el histórico “¡Grito de Dolores!”, evocando el llamado que realizó Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el poblado de Dolores, Guanajuato, y que dio inicio a la Guerra de Independencia.
La velada estuvo acompañada de cuadros de danza folclórica y música mexicana a cargo de mariachis, que envolvieron el ambiente de alegría e identidad cultural. Los asistentes también disfrutaron de un banquete con lo mejor de la gastronomía azteca, poniendo el broche de oro a una celebración llena de tradición y fraternidad.