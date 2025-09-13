Grito de Independencia: Noche de celebración mexicana en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El Consulado de México en SPS, a través del cónsul Gilberto Limón y su esposa, Maribel de Limón, celebró el tradicional Grito de Independencia de México, una velada en la que la fiesta mexicana se apoderó del salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

La conmemoración, que marca un aniversario más de la independencia mexicana, reunió a invitados especiales, entre ellos empresarios nacionales, miembros del cuerpo consular, así como integrantes de la comunidad mexicana y hondureña.