  1. Inicio
  2. · Sociales

Grito de Independencia: Noche de celebración mexicana en SPS

Música y cultura mexicana se exhibió en la Capital Industrial de Honduras, donde se celebró el Grito de Independencia de México

Grito de Independencia: Noche de celebración mexicana en SPS

Maribel y Gilberto Limón, los anfitriones de la velada.

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
VER MÁS FOTOS
San Pedro Sula, Honduras

El Consulado de México en SPS, a través del cónsul Gilberto Limón y su esposa, Maribel de Limón, celebró el tradicional Grito de Independencia de México, una velada en la que la fiesta mexicana se apoderó del salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

La conmemoración, que marca un aniversario más de la independencia mexicana, reunió a invitados especiales, entre ellos empresarios nacionales, miembros del cuerpo consular, así como integrantes de la comunidad mexicana y hondureña.

Claudia Lemus presenta su primer libro infantil inspirado en los mayas

Uno de los momentos cumbre fue la participación del cónsul Gilberto Limón, quien encabezó el histórico “¡Grito de Dolores!”, evocando el llamado que realizó Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el poblado de Dolores, Guanajuato, y que dio inicio a la Guerra de Independencia.

La velada estuvo acompañada de cuadros de danza folclórica y música mexicana a cargo de mariachis, que envolvieron el ambiente de alegría e identidad cultural. Los asistentes también disfrutaron de un banquete con lo mejor de la gastronomía azteca, poniendo el broche de oro a una celebración llena de tradición y fraternidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias