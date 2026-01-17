Graciela Serrano llevará a Honduras al escenario de Mrs. World 2026

San Pedro Sula, Honduras

Honduras tendrá presencia en uno de los escenarios internacionales más relevantes dedicados a la belleza con propósito y al liderazgo femenino. Graciela Serrano Monterola será la encargada de representar al país en el certamen Mrs. World 2026, que se realizará del 22 al 30 de enero en Las Vegas, Nevada. La participación de Serrano Monterola coloca nuevamente a Honduras en el radar de los concursos globales que destacan no solo la imagen, sino también la voz, la experiencia y el impacto social de la mujer contemporánea.

Con más de cuatro décadas de historia, Mrs. World se ha consolidado como uno de los certámenes más influyentes a nivel mundial. Su enfoque está centrado en visibilizar el empoderamiento femenino, la resiliencia y el liderazgo de mujeres casadas provenientes de distintos países. El evento forma parte de una organización internacional con amplio reconocimiento en Estados Unidos y otros mercados, y es considerado una plataforma de alto prestigio dentro de la industria de concursos de belleza con enfoque social.

Graciela Serrano Monterola llega a esta competencia como una mujer integral, marcada por la disciplina, la versatilidad y una profunda capacidad de adaptación frente a los desafíos de la vida. Madre de dos hijos y sostén esencial de su núcleo familiar, ha sabido enfrentar etapas complejas con fortaleza emocional y convicción espiritual, convirtiendo cada experiencia en un aprendizaje que hoy define su camino. Más allá de la pasarela, su objetivo principal en Mrs. World 2026 es transmitir un mensaje de motivación. Su historia busca recordar a otras mujeres que la perseverancia y la fe pueden transformar los momentos difíciles en nuevas oportunidades. Para Serrano Monterola, este certamen es más que una competencia, representa una vitrina desde la cual alzar la voz por aquellas mujeres que han sentido que rendirse era la única opción.

Su presencia en el escenario internacional simboliza la representación de Honduras y, al mismo tiempo, de miles de mujeres que se identifican con relatos de lucha, determinación y reconstrucción personal. El mensaje que acompaña su participación se enfoca en la esperanza, el crecimiento interior y la valentía de perseguir aquello que genera bienestar y plenitud, incluso cuando el camino parece incierto.