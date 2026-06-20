Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos en aviones militares

Madrid

El rey Felipe VI y su hija mayor, la princesa Leonor, realizaron un vuelo conjunto en la Academia General del Aire y del Espacio, dentro del proceso de formación militar de la heredera de la Corona española. Cada uno pilotó un avión Pilatus PC-21 acompañado por su respectivo instructor.

La Casa Real de España difundió el viernes 18 fotografías y un vídeo que muestran el vuelo realizado por ambos en las últimas semanas en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, al sureste del país.

El material audiovisual inicia con imágenes del jefe del Estado descendiendo de un avión en una pista de la academia, donde lo espera la princesa Leonor. Tras un saludo militar, ambos se funden en un abrazo.

Vestidos con el mono de vuelo del Ejército del Aire y del Espacio y acompañados por mandos de la academia, se dirigirán posteriormente a unas instalaciones interiores, donde Felipe VI participará en una reunión informativa.

Durante el encuentro, se observa al monarca atender las explicaciones de la princesa sobre las condiciones del vuelo y las características del asiento eyectable de la aeronave.

Más tarde, ya en la pista, la princesa revisa el avión en el que realizará el recorrido. Posteriormente, ambos despegan en sus respectivos PC-21 junto a sus instructores.

Tras el aterrizaje, el padre y la hija vuelven a abrazarse. Según las imágenes difundidas por la Casa Real, Felipe VI comentó que se sentía “mejor de lo que esperaba” al volar en paralelo con su hija. Después posaron para las fotografías oficiales y regresaron a las instalaciones de la academia.

La princesa de Asturias, de 20 años, completará en julio de 2026 sus tres cursos de formación militar, conforme al plan establecido para su preparación como heredera de la Corona. Al finalizar esta etapa, habrá obtenido los empleos de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de alférez de fragata alumna de la Armada.

La promoción de Leonor de Borbón cursará el último año contemplado en su plan de estudios durante el período académico 2026-2027, cuya finalización está prevista para julio de 2027.

Entonces, la princesa alcanzará los rangos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, además de alférez de navío de la Armada.

Leonor de Borbón iniciará sus estudios universitarios de Ciencias Políticas el próximo septiembre en la Universidad Carlos III de Madrid.