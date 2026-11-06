Empresario Julio César Villanueva fallece a los 76 años en Houston, Estados Unidos

Houston, Estados Unidos.- El empresario hondureño Julio César Villanueva Alvarado falleció a los 76 años en Houston, Texas, Estados Unidos, el pasado 5 de noviembre, rodeado de su esposa e hijos, informó su familia mediante un comunicado oficial. “Hoy despedimos con profundo amor y admiración a un hombre cuya historia estuvo marcada por el trabajo, la perseverancia y una visión extraordinaria”, expresa su familia en el comunicado. Villanueva fue un hombre de negocios y pionero en la importación de repuestos. Era propietario de ACEMAS S. de R.L. y Taller Mambi, empresas ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula.

En el mensaje, sus familiares destacan que Julio César Villanueva fue un visionario con un espíritu emprendedor innato, que supo “abrir caminos, asumir desafíos y convertir sus sueños en proyectos”. Asimismo, subrayan: “Su determinación, iniciativa y espíritu de superación dejaron una huella en el mundo empresarial y en todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más allá de sus logros profesionales, resaltan que “su mayor legado será siempre la historia que construyó junto a su familia”.

El empresario falleció rodeado del cariño de sus hijos Nancy Arliett, Julio César, Karen y Karina, así como de su esposa, Sonia Paz de Villanueva, quienes hoy honran su memoria con profundo respeto, gratitud y orgullo. En el documento, sus familiares afirman que su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado que permanecerá vivo a través de sus enseñanzas, sus valores, sus sueños y el ejemplo de un hombre que nunca dejó de emprender.