Día Mundial del Teatro, una jornada para compartir

2. La obra de teatro más antigua conservada de la historia de la literatura es la tragedia griega, 'Los Persas' de Esquilo, del 472 a.C. Ambientada tras la severa derrota sufrida por los persas frente a los griegos en la batalla naval de Salamina en el 480 a.C, sorprende porque en lugar de tratar el triunfo griego, está narrada desde la perspectiva de los derrotados, los persas, quienes a pesar de contar con un ejército muy superior, pierden la batalla, por haber provocado la ira de los dioses al atreverse -su arrogante rey Jerjes-, a cruzar los límites prohibidos del estrecho que separa Asia de Europa. La democracia griega se impone frente al despotismo del Imperio persa de un rey reverenciado como un dios, que sufre el justo castigo por desafiar los límites: el hombre no puede traspasar sus límites.

1. ¿Cuándo surgió el teatro? Se sabe que en el Antiguo Egipto, a mediados del segundo milenio antes de C., ya se representaban dramas acerca de la muerte y resurrección de Osiris, dios beneficioso y civilizador, pero fue en la Antigua Grecia, a raíz de las celebraciones de culto a Dionisio las que darían lugar al desarrollo del teatro tal y como lo entendemos.

Doce curiosidades y un epitafio del mundo de la escena que quizás no conozcas:

6. El espectáculo que ha permanecido más tiempo en escena ha sido El fantasma de la Ópera , estrenado en 1986 en el His Majesty's del West End londinense, donde aún sigue representándose después de más de 15.000 funciones. En Broadway debutó en 1988 y también es el espectáculo de mayor permanencia en cartel de la historia.

5 . No resulta difícil adivinar que sea Nueva York la ciudad con más teatros en sus calles: unos 420 aproximadamente. Tanto es así que el teatro en Nueva York está consolidado como el epicentro de la industria del espectáculo, con un impacto cultural que va más allá de las artes escénicas e influye en la moda, la música y la cultura popular.

7. En cuanto a ingresos, con 160 millones de espectadores y una recaudación de más de 6.000 millones de dólares, El fantasma de la ópera es la segunda producción teatral con mayor recaudación, solo superada por El rey león en 2014 cuando la elevó a los 6.200 millones de dólares, convirtiéndose en el espectáculo teatral con más recaudación de la historia.

8. Por el contrario, la mayor catástrofe teatral conocida hasta la fecha, fue 'Spider-Man: Turn Off the Dark', que siendo la producción escénica más cara desde su estreno en 2011, alcanzó los 75 millones de dólares, sufrió toda una serie de contratiempos que dieron al traste con todas sus expectativas y a pesar de la enorme inversión económica, la obra no logró conquistar al público ni a la crítica. Tuvo que cerrar en 2014 con unos 60 millones de dólares de pérdidas.