Cerveza artesanal: los mejores lugares para celebrar en San Pedro Sula

2. ALQUIMIA CERVECERA

Ubicado en la 2 calle 14 avenida barrio Suyapa, cuenta con un agradable ambiente para consumir en terraza o mesas al aire libre, su especialidad es, obviamente la cerveza artesanal, así como deliciosas pizzas artesanalaes y música en vivo.

Y hoy por ser una fecha especial tendrá todas sus cervezas a L50.

Horarios: Lunes 11 AM - 10 PM / Martes a Jueves de 11 AM - 12 PM / Viernes a Sábado de 11 AM - 2 AM / Domingo 11AM - 8 PM