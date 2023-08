Alexa Landaverde, brilla en España con su compañía de danza

“Dedicarse al arte no es tarea fácil, mucha gente no cree que puedas vivir de ello y la verdad es que es muy complicado, ya que la gente aún no lo ve como una carrera, pero definitivamente vale la pena”, comienza a relatar Alexa Dennise Landaverde Márquez, una sampedrana que radica en Barcelona, España.

Desde sus 3 años de edad comenzó a bailar ballet clásico en San Pedro Sula, Honduras, bajo la dirección de la reconocida Flor Albergue en la academia CCDanza.

Su madre, Glenda Márquez, se encargaba de llevarla a todas las clases que podía, y en las que no, hacía su esfuerzo. Ella era la motivación para que su hija comenzara a amar esta disciplina. Así que a los 9 años la matriculó en clases de danza árabe con la maestra Alejandra Vides en Censea, una decisión que le cambiaría la vida.

Su preparación la continuó practicando danza contemporánea, flamenco y tap. Conforme crecía, empezó a tomarse con más responsabilidad su carrera artística y comenzó a realizar exámenes con la Royal Academy of Dance, lo cual fue una experiencia que le marcó como bailarina. Fue difícil porque tenía que trabajar muchas horas para examinarse, pero gracias a la maestra Flor Albergue logró conseguir buenos resultados en esos exámenes.

Esto le permitió viajar e interactuar con muchas culturas y estilos. Fue a Costa Rica y Nueva York para practicar danza contemporánea; a El Salvador y Guatemala, la danza de vientre; mientras que en la prestigiosa Compañía Nacional de Cuba, pudo practicar ballet. Y fue así como, después de conocer nuevos lugares y ampliar sus conocimientos, decidió tomar un rumbo mucho más lejano de su tierra; en su interés por la danza oriental, emigró a España con el fin de tener más oportunidades.

Irse sola y lejos de su familia se convirtió en lo más complicado porque, como ella lo afirma, “no es lo mismo tener el apoyo familiar que estar sola en un país extranjero”.

Por suerte, siendo joven y valiente, decidió audicionar para entrar a la compañía de danza oriental Raqs Sahira, donde “Gitza y su equipo de trabajo” la recibieron y le dieron un nuevo hogar artístico.

“Empecé a estudiar un curso profesional con Gitza Krotzsch en su academia, pero el hambre de aprender nuevos estilos y técnicas me ganó, así que también estudié profesionalmente con la reconocida bailarina mundial Munique Neith y su ballet. Ahora trabajo como bailarina y profesora de danza del vientre en Barcelona”, contó a Diario La Prensa.