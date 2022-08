Volverán zona peatonal seis cuadras de la Tercera Avenida

Convertir seis calles de la tercera avenida en peatonales es uno de los proyectos municipales que figurará en el presupuesto municipal 2023.

Concretarlo costará a los sampedranos 150 millones de lempiras. El diseño se observa moderno tomando en cuenta el desorden en que están las calles y avenidas del centro de SPS.

Administraciones anteriores ya han presentado proyectos similares que no se han concretado, pero el alcalde Roberto Contreras aseguró que esta vez devolverá la dignidad a los vendedores ambulantes y permitirá que San Pedro Sula pase a ser una ciudad de vanguardia. Además, fue claro que no construirá mercados porque no son rentables para la ciudad.