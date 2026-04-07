Vacunación y mejora de centros, prioridades de la nueva jefa de Salud de San Pedro Sula

Revertir la baja cobertura de vacunación, fortalecer el primer nivel de atención y atender las deficiencias en los centros de salud estan entre las prioridades de la nueva jefa de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, la doctora Lesbia Villatoro, quien este martes expresó sentirse honrada de asumir nuevamente el cargo.
En su retorno a la dirección regional, puesto que ya ocupó entre 2020 y 2022, la funcionaria plantea un cambio de enfoque, orientado a fortalecer la prevención y reorganización de los servicios.
Villatoro indicó que en sus primeros días al frente de la región se ha reunido con parte del personal para evaluar la situación actual, identificando entre los principales desafíos la caída en las tasas de vacunación, una "tendencia que se acentuó tras la pandemia de Covid-19 debido a la desinformación y al crecimiento de movimientos antivacunas que han generado desconfianza en la población".
De acuerdo con datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en 2025 la cobertura de vacunación en niños menores de un año alcanzó apenas el 86%, y 84% en los mayores de esa edad. Mientras que en San Pedro Sula los índices no superaban el 70%.
La epidemióloga advirtió que las consecuencias de esta caída ya se reflejan en el aumento de casos de enfermedades como la tosferina, asociado a esquemas de vacunación incompletos y la negativa de algunas embarazadas a aplicarse la Tdap, que protege al feto y le brinda inmunidad durante los primeros meses de vida.
A esto se suma el aumento de casos de enfermedades como el sarampión y la rubéola en la región, lo que eleva el riesgo de contagio en la población no inmunizada, especialmente debido a la alta movilidad de personas hacia países con brotes activos.
Frente a este escenario, Villatoro adelantó que su gestión dará prioridad al fortalecimiento de las estrategias de inmunización, incluyendo el refuerzo de brigadas comunitarias y la articulación de esfuerzos con aliados como Médicos Sin Fronteras, que durante años ha apoyado a la Secretaría de Salud en la promoción de campañas.
El reto no se limita a la vacunación. La nueva jefa regional también reconoció que existen fallas en la infraestructura de varios centros de salud, donde se reportan problemas como deterioro en techos, puertas y condiciones de humedad que afectan la calidad de la atención.
Estas deficiencias, indicó, serán abordadas de manera progresiva, en función de la disponibilidad presupuestaria y del respaldo que pueda gestionarse tanto a nivel central como con autoridades locales.
En paralelo, señaló la necesidad de mejorar el abastecimiento de medicamentos y optimizar la organización interna de los servicios, particularmente en lo relacionado con la atención al usuario, señalización y orientación dentro de los establecimientos, con el fin de reducir tiempos de espera y mejorar la atención.
Villatoro también planteó como prioridad fortalecer la coordinación entre el primer y segundo nivel de atención, con el objetivo de evitar la saturación de hospitales como el Mario Catarino Rivas, el principal centro de referencia en el Valle de Sula.
La comunicación aparece como otro punto crítico. La funcionaria reconoció que existe una brecha en la difusión de los servicios disponibles, lo que provoca que muchos pacientes desconozcan las opciones de atención que tienen los centros de salud en su propia área y acudan directamente a centros de mayor complejidad.
Finalmente, Villatoro reiteró su compromiso con los sampedranos, a la vez que hizo un llamado para que retomen las medidas de prevención, especialmente la vacunación en niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, así como a mantener acciones para evitar la propagación de enfermedades como el dengue.