Vacunación y mejora de centros, prioridades de la nueva jefa de Salud de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Revertir la baja cobertura de vacunación, fortalecer el primer nivel de atención y atender las deficiencias en los centros de salud estan entre las prioridades de la nueva jefa de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, la doctora Lesbia Villatoro, quien este martes expresó sentirse honrada de asumir nuevamente el cargo.

En su retorno a la dirección regional, puesto que ya ocupó entre 2020 y 2022, la funcionaria plantea un cambio de enfoque, orientado a fortalecer la prevención y reorganización de los servicios.

Villatoro indicó que en sus primeros días al frente de la región se ha reunido con parte del personal para evaluar la situación actual, identificando entre los principales desafíos la caída en las tasas de vacunación, una "tendencia que se acentuó tras la pandemia de Covid-19 debido a la desinformación y al crecimiento de movimientos antivacunas que han generado desconfianza en la población".

De acuerdo con datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en 2025 la cobertura de vacunación en niños menores de un año alcanzó apenas el 86%, y 84% en los mayores de esa edad. Mientras que en San Pedro Sula los índices no superaban el 70%.

La epidemióloga advirtió que las consecuencias de esta caída ya se reflejan en el aumento de casos de enfermedades como la tosferina, asociado a esquemas de vacunación incompletos y la negativa de algunas embarazadas a aplicarse la Tdap, que protege al feto y le brinda inmunidad durante los primeros meses de vida.