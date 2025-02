The Golden Pig entre las mejores cafeterías del mundo

San Pedro Sula

The Golden Pig junto con otras tres cafeterías hondureñas fueron incluidas en la lista de las 100 mejores cafeterías del mundo, según lo anunció la embajada de Honduras en España.

Uno de los 100 mejores cafés del mundo está en San Pedro Sula. Es The Golden Pig, ubicada en el Paseo Los Próceres y ahí puede disfrutar de un delicioso café acompañado de postres o ricos desayunos.

La embajada felicitó a los propietarios de coffee shops hondureños: Café Nativo (42), The Golden Pig (49), Cafetano (68) y San Rafael (84), que de acuerdo a The Worlds 100 Best Coffee Shops 2025 en el Coffee Fest de Madrid están en la élite mundial de los cafés más emblemáticos.