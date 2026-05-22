San Pedro Sula impulsa diálogo regional sobre compras y logística

San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula se consolida como un punto estratégico en la región para la gestión de compras y la cadena de suministros, un área poco visible, pero determinante en el funcionamiento de las empresas, ya que puede representar entre el 50% y 80% de sus gastos operativos. La ciudad es sede del ProcureNext Summit 2026, un encuentro que reúne a 230 profesionales de distintos países de Latinoamérica, convirtiendo a la capital industrial en un espacio de intercambio sobre tendencias, desafíos y nuevas prácticas en abastecimiento, selección de proveedores y control de costos. El evento se desarrolla del 22 al 23 de mayo en el centro de convenciones del hotel Copantl, donde especialistas y responsables de compras coincidieron en la necesidad de modernizar la manera en que las empresas gestionan sus adquisiciones y cadenas de suministro en un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

La ingeniera Carol Handal de Zummar, organizadora del congreso, destacó que esta segunda edición ha crecido no solo en participación, sino también en alcance temático, incorporando ejes que hoy están redefiniendo la forma en que las empresas gestionan sus recursos. Entre ellos destacan la sostenibilidad, el cumplimiento normativo, la inteligencia artificial aplicada a las compras, la negociación estratégica y el category management o gestión de categorías, todos enfocados en mejorar la eficiencia y la toma de decisiones.

La experta explicó que uno de los propósitos del congreso es visibilizar el peso real que tiene el área de compras en la estructura financiera de las empresas, un ámbito que tradicionalmente ha recibido menos atención que otras áreas como ventas, pese a su alto impacto en los costos operativos. En ese sentido, advirtió que una gestión ineficiente de compras puede generar pérdidas significativas que no siempre son evidentes de inmediato, pero que afectan la competitividad y el crecimiento de las empresas.

Punto de encuentro regional

En cuanto al posicionamiento de San Pedro Sula en materia logística y empresarial, señaló que su condición como capital industrial del país y su ubicación estratégica la convierten en un punto clave para la conexión entre empresas, proveedores y actores logísticos. Subrayó que su cercanía con el principal puerto de Centroamérica, la concentración de industrias y el dinamismo comercial han favorecido que la ciudad funcione como un punto de encuentro natural para este tipo de iniciativas.

Ese posicionamiento ha permitido que el congreso atraiga a especialistas y líderes empresariales de distintos países de Latinoamérica, consolidando al ProcureNext Summit como un espacio regional de discusión sobre innovación, abastecimiento y transformación de las cadenas de suministro. Especialistas como Ricardo Mattenet de Argentina, Anwar Tapias, Claudia Ruiz y Luis Barreto de Colombia, Dislandi Montero de República Dominicana, los hondureños Johanna Ordóñez, Alfredo Mercado, Gabriel Cruz y Eduardo Saybe, y Dunia Vargas de Costa Rica.

Transformación de la gestión de compras

Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación de tendencias globales como la inteligencia artificial, el análisis predictivo y la digitalización de procesos, herramientas que están cambiando la forma en que las empresas gestionan sus operaciones. A esto se suma un enfoque cada vez más fuerte en sostenibilidad, entendido no solo desde el lado ambiental, sino también como un componente de estabilidad financiera, gestión de riesgos y continuidad operativa.