Retiro Deleite 2026 reúne a más de 15,000 personas en Iglesia Ebenezer

San Pedro Sula, Honduras

El viernes 27 de marzo inició el Retiro Deleite 2026 en la Iglesia de Cristo Ebenezer, un evento que se celebra cada año durante la Semana Santa y que este año proclama el Año del Deleite. La actividad concluirá con una vigilia el miércoles santo, que comenzará a las 9:00 pm y finalizará a las 6:00 am del 2 de abril.

Miles de hondureños y también visitantes extranjeros se reúnen en la iglesia para alabar y adorar a Dios, compartiendo un espacio de fe y comunión en esta importante temporada. La celebración se ha convertido en un momento esperado por toda la congregación.

Entre los invitados especiales de esta edición se encuentran el apóstol Sergio Enríquez Ebenezer, de Guatemala, el apóstol Luis Ponce, la pastora Lisney de Font, los pastores Luis Ponce Jr., y el apóstol Germán Ponce, pastor de San Pedro Sula, quien se espera predique en el cierre del retiro, su participación permitirá a los asistentes escuchar enseñanzas profundas.