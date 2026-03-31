Retiro Deleite 2026 reúne a más de 15,000 personas en Iglesia Ebenezer

El viernes 27 de marzo inició el Retiro Deleite 2026 en la Iglesia de Cristo Ebenezer, un evento que se celebra cada año durante la Semana Santa y que este año proclama el Año del Deleite. La actividad concluirá con una vigilia el miércoles santo, que comenzará a las 9:00 pm y finalizará a las 6:00 am del 2 de abril.
Miles de hondureños y también visitantes extranjeros se reúnen en la iglesia para alabar y adorar a Dios, compartiendo un espacio de fe y comunión en esta importante temporada. La celebración se ha convertido en un momento esperado por toda la congregación.
Entre los invitados especiales de esta edición se encuentran el apóstol Sergio Enríquez Ebenezer, de Guatemala, el apóstol Luis Ponce, la pastora Lisney de Font, los pastores Luis Ponce Jr., y el apóstol Germán Ponce, pastor de San Pedro Sula, quien se espera predique en el cierre del retiro, su participación permitirá a los asistentes escuchar enseñanzas profundas.
Este año el formato del retiro cambió: solo el domingo pasado se realizaron cuatro predicaciones, algo inédito en eventos anteriores, ofreciendo a los presentes diversos mensajes que invitan a meditar y fortalecer su relación con Dios.
Se espera que, durante la vigilia del miércoles santo, unas 15,000 personas lleguen a la iglesia Ebenezer de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Los portones se abrirán desde las 7:00 pm para recibir a todos los asistentes que deseen ser parte del evento de Ebenezer.
Las actividades comienzan con cantos y danzas de adoración a Dios, que duran aproximadamente dos horas. La buena alabanza y adoración no podía faltar de la mano de Nuestro Legado, quienes acompañarán a la congregación en un tiempo de entrega y celebración.
El Retiro Deleite 2026 sigue siendo un espacio significativo para la congregación, donde la enseñanza, la música y la adoración se unen para fortalecer la relación de los asistentes con Dios y disfrutar de un tiempo de crecimiento espiritual durante el asueto de verano.