Viacrucis viviente en el barrio Barandillas de SPS hoy y mañana

Las calles del barrio Barandillas serán hoy y mañana el escenario del viacrucis viviente que, desde hace 20 años, realiza la comunidad católica Cristo Salvador de la parroquia San Pedro Apóstol.
Cada año, un grupo de unas 150 personas se prepara, en el marco de la Semana Santa, para rememorar la pasión y muerte de Jesús mediante cuadros vivos que conmueven a los asistentes al recordar el sacrificio de Cristo.
Son dos décadas de tradición y fe. Este año, la representación adquiere un significado especial, ya que también busca evangelizar en el contexto del Año de la Santa Misión 2026. La actividad se desarrollará en dos partes, siempre en las calles del barrio Barandillas y la colonia Ruiz.
Se trata de un viacrucis parroquial cuya primera parte se realiza hoy en Martes Santo en la comunidad de San Pablo, en la colonia Ruiz siempre en el sector Barandillas, perteneciente a la parroquia San Pedro Apóstol. La procesión sale desde el templo San Pablo situado en la 4 calle entre la 7 y 8 avenida SE a las 7:00 pm.
Esta representación inicia con los milagros de Jesús y concluye con su arresto. La segunda parte se desarrollará mañana, Miércoles Santo, cuando Jesús es condenado a muerte y se representan las quince estaciones, incluida la Resurrección.
La procesión sale mañana del templo Cristo Salvador situado en la 8 calle y 6 avenida de Barandillas.
Juan Ramón Mendoza lidera al grupo de actores que está listo para interpretar a los distintos personajes. Jesús de Nazaret es la figura central del camino a la cruz, y su sacrificio representa el acto de redención más profundo para los católicos.
El joven sampedrano Luis Saúl Flores interpretará a Jesús y se ha preparado física y espiritualmente. Para él, asumir este papel representa un honor y un compromiso.
El viacrucis iniciará en el templo Cristo Salvador de Barandillas el Miércoles Santo a las 6:00 pm. Durante la escenificación también se representan personajes como Poncio Pilato, quien simboliza la autoridad que condena a Jesús.
Entre las escenas más emotivas destaca la aparición de la Virgen María, que simboliza el dolor de una madre que acompaña a su hijo hasta el final. También se representa a Simón de Cirene, quien ayuda a Jesús a cargar la cruz, y a la Verónica, quien limpia su rostro.
En la dramatización participan soldados romanos, quienes escoltan y golpean al Nazareno durante el recorrido, así como las mujeres de Jerusalén, que lloran su sufrimiento.
En una de las calles de Barandillas también se revive la historia de Judas Iscariote, recordando al apóstol que traiciona a Jesús a cambio de monedas.
Una forma de evangelizar
A diferencia de otras comunidades, el grupo de Cristo Salvador realiza el viacrucis viviente el Miércoles Santo para facilitar la participación de los sampedranos.
Ellos el Viernes Santo participan en el Viacrucis parroquial que recorre las principales calles de la capital industrial , pero tienen responsabilidad con sus comunidades.
“Es una actividad que este 2026 cumple 20 años de llevarse a cabo de manera ininterrumpida, convirtiéndose en una de las expresiones de fe más significativas para la comunidad”, dijo Juan Ramón Mendoza.
A lo largo de estas dos décadas, el viacrucis de la comunidad Cristo Salvador se ha consolidado como un espacio de encuentro, reflexión y evangelización, en el que participan jóvenes, niños y adultos que ponen su talento al servicio de la fe.
Para este 2026, al celebrarse 20 años de tradición, los organizadores esperan que la representación sea un momento significativo para recordar el sacrificio de Jesús y fortalecer la espiritualidad de los asistentes. También invitamos a la comunidad a vivir con devoción este tiempo de Semana Santa, explicó Juan Ramón Mendoza.
Los vecinos de Barandillas y colonias aledañas esperan el evento. “Es algo muy bonito, y los muchachos ponen mucha dedicación para evangelizar a través de este viacrucis viviente”, dijo María García, vecina del sector.