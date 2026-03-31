Viacrucis viviente en el barrio Barandillas de SPS hoy y mañana

San Pedro Sula, Hionduras

Las calles del barrio Barandillas serán hoy y mañana el escenario del viacrucis viviente que, desde hace 20 años, realiza la comunidad católica Cristo Salvador de la parroquia San Pedro Apóstol.

Cada año, un grupo de unas 150 personas se prepara, en el marco de la Semana Santa, para rememorar la pasión y muerte de Jesús mediante cuadros vivos que conmueven a los asistentes al recordar el sacrificio de Cristo.

Son dos décadas de tradición y fe. Este año, la representación adquiere un significado especial, ya que también busca evangelizar en el contexto del Año de la Santa Misión 2026. La actividad se desarrollará en dos partes, siempre en las calles del barrio Barandillas y la colonia Ruiz.

Se trata de un viacrucis parroquial cuya primera parte se realiza hoy en Martes Santo en la comunidad de San Pablo, en la colonia Ruiz siempre en el sector Barandillas, perteneciente a la parroquia San Pedro Apóstol. La procesión sale desde el templo San Pablo situado en la 4 calle entre la 7 y 8 avenida SE a las 7:00 pm.

Esta representación inicia con los milagros de Jesús y concluye con su arresto. La segunda parte se desarrollará mañana, Miércoles Santo, cuando Jesús es condenado a muerte y se representan las quince estaciones, incluida la Resurrección.

La procesión sale mañana del templo Cristo Salvador situado en la 8 calle y 6 avenida de Barandillas.

Juan Ramón Mendoza lidera al grupo de actores que está listo para interpretar a los distintos personajes. Jesús de Nazaret es la figura central del camino a la cruz, y su sacrificio representa el acto de redención más profundo para los católicos.

El joven sampedrano Luis Saúl Flores interpretará a Jesús y se ha preparado física y espiritualmente. Para él, asumir este papel representa un honor y un compromiso.