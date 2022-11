María Guillén pide ayuda para su hija enferma en San Pedro Sula

El desequilibrio emocional de la mujer comenzó, según sus parientes, luego de regresar de un viaje de Colón, pero empeoró tras la pérdida de su bebé.

Después de este acontecimiento se convirtió en una persona violenta y agresiva. Petronila trabajó como aseadora en el Seguro Social, llevó siempre una vida normal, por lo que sus familiares no se explican los motivos que la llevaron a su estado actual.

“Cuando tenía siete meses de embarazo dejó de comer, no bebía nada, no hablaba, eso provocó que su hija muriera en su vientre. Hace un año la encadenamos porque se metía a las casas de los vecinos, me rompía todas las cosas y me golpeaba”, relató la madre.

Los parientes claman por ayuda para poder trasladar a Petronila a un centro psiquiátrico, pues ellos no cuentan con los recursos para hacerlo y lamentan la situación de la mujer.