”Los mejores profesionales de SPS trabajarán conmigo”: Arnaldo Martínez

San Pedro Sula

Mire, al final si uno no está adentro, no puede generar los cambios que considera que deben de realizarse. Tomé varias decisiones en el sentido de que he estado durante todos mis años desde que me formé como profesional de ingeniería en el tema de construcción y esta actividad requiere una dinámica fuerte en el tema de construcción. Los proyectos que en mi caso me ha tocado desarrollar en toda esta zona norte y a nivel de país son bien retadores, son obras bastante grandes y con mucha tecnología. La ciudad también es compleja y requiere de manera integral varias especialidades. Me ha tocado rozarme con los mejores arquitectos e ingenieros de San Pedro Sula y del país para poder desarrollar muchos proyectos y eso me motiva. Hay que mejorar dentro de la alcaldía. Siento que la gente no está haciendo el trabajo que debe hacer. Una alcaldía debe tener una mentalidad de empresa privada, osea dar atención. Usted manda una carta y nadie la contesta. Yo sí lo voy a hacer. Si llego a ser alcalde, voy a contestar las cartas que me mandan, porque es responsabilidad de uno atender a toda la comunidad. Y eso es una de las partes que me motivan, porque realmente sé qué podemos hacer muchas cosa ya hemos hecho cosas grandes. Ahí tiene el desarrollo del centro cívico gubernamental, toda la obra electromecánica del proyecto fue desarrollada por nuestra empresa y la hicimos en el tiempo correcto que lo pidieron.

Al viajar por el mundo encontramos cosas interesantes de otros países y yo digo ¿por qué no las podemos hacer nosotros? y lo que necesito es un grupo de profesionales de alto nivel que desarrollen sus actividades y en este caso una ciudad como San Pedro Sula tiene un problema que todos lo vivimos y es nuestra movilidad urbana. Entró el siglo 21 y sentimos que empezamos a resolver los problemas, hace 10 años. Las calles empezaron a ser menos congestionadas y empezaron a verse obras. Esos proyectos lograron ayudar a que las cosas fueran fluyendo pero, ya pasaron 10 años. Entonces, una alcaldía debe tener una gerencia de desarrollo municipal y para mí no debe depender de una gerencia de infraestructura con los mejores profesionales y estar monitoreando el desarrollo de la ciudad e irla diseñando, planificándola a corto, mediano y largo plazo. Ese es uno de los problemas que tenemos en la ciudad, tenemos ya dos bulevares colapsados nuevamente. Tiene usted el bulevard del norte y sur, dos áreas importantísimas de la ciudad y ya están los proyectos, lo que no entiendo es por qué no se hacen.

¿Por qué con todas esas sugerencias no ha existido un acercamiento con los alcaldes?

Porque se creen dioses cuando llegan a ese puesto.

¿Usted no será así?

No. Será puertas abiertas. Y una relación muy directa con la empresa privada y con la sociedad civil.

¿Cuando me dice se crean dioses es porque usted ha intentado tener un acercamiento y no le han hecho caso?

Hemos intentado y no hay apertura. Sienten que uno les va a hacer sombra o algo. Yo tengo una empresa de ingeniería y son 250 personas que son responsables de mi. Y estas personas ahí han crecido, empiezan como técnicos, se han hecho ingenieros y lleguen hasta la posición de directores, y mi gente yo la escojo que sea igual o mejor que yo, pero no voy a permitir que digan que no van a ser mejor que ellos, porque entonces no crezco. Creo que necesitas gente profesional mejor que uno para poder desarrollar las cosas, porque esas personas abiertas y con libertad se van hasta la luna.

¿Qué tenemos en salud para San Pedro Sula?

Mire, para mí los macrodistritos son una buena alternativa y no se han seguido construyendo. Siendo alcalde podemos seguir con esos macro distritos en la Rivera Hernández, Chamelecón y Los Cármenes, para que la gente no tenga que venir al centro a buscar, ya de por si el problema de transporte es serio y una persona con escasos recursos se tiene que mover a buscar salud a algún lugar y la puede tener cerca y con ella calidad de salud.

¿Qué otros proyectos tiene para SPS?

La falta de plantas de tratamiento. Todas esas aguas negras que van a dar abajo, contaminan de alguna manera nuestros acuíferos recuerden que son parte del pulmón de nuestra ciudad en el tema de agua y es importantísimo. Por x o y motivo no se construyeron las plantas de tratamiento y Aguas de San Pedro ya está por salir, les faltan cinco años, yo como alcalde iniciaré el proceso para buscar las alternativas para que esas tres plantas de tratamiento se puedan realizar sin ningún problema.

¿Qué hará con la concesión de agua por terminar?

Yo siento que uno no puede tomar una decisión a la carrera. Primero usted analiza y toma decisiones para poder buscar cuál sería la mejor alternativa y hacerlo de una manera planificada. Habrá tiempo suficiente. Entonces, si empezamos a planificar con suficiente tiempo, podemos realmente volver a que la alcaldía municipal se encargue prácticamente de todo lo que Aguas de San Pedro maneja. Esa es una alternativa que se va a analizar. Y la otra es ver si se vuelve a hacer otra licitación internacional, no necesariamente tiene que ser ASP quien la maneje, para buscarle otro movimiento en cuanto a poder privatizar esa parte y que la ciudad tenga un eficiente servicio, porque eso es lo que trata. Si vamos a hacer algo, tiene que ser para superar lo que hay y debe ser de un buen servicio de calidad que debemos de tener en la ciudad.

Entonces ¿Usted está de acuerdo en seguir con la concesión o que la municipalidad maneje el agua?

Es una situación que vamos a analizar, que es lo que más le conviene a la ciudad y así actuaremos. En función de lo que le conviene a la ciudad, así actuaremos, porque haremos las cosas con alta transparencia. Yo he visto que eso es lo que afectó en las alcaldías anteriores, porque mi objetivo, como usted me lo preguntó, es ayudarle a esta ciudad a crecer de manera ordenada y cuidar su dinero.

¿Qué piensa de la demanda millonaria que enfrenta la alcaldía por el tema de la basura?

Mire, tenemos que hacer bien las cosas, con la cabeza fría porque cuando a veces hacemos cosas con la cabeza caliente podemos cometer errores. Entonces, en mi gestión tendré los mejores profesionales en el área de Derecho para que podamos tomar buenas decisiones. El alcalde es un gestor, yo no pretendo saber de todo, pero sí me tengo que rodear de los mejores profesionales para que podamos resolver estos problemas, porque imagínese si esa demanda progresa, lo que le estamos creando, afectando el desarrollo de esta ciudad, y serían malos hondureños, los que están haciendo eso en buscar dinero que de repente no corresponda. Pero las autoridades y los fiscales y todas las autoridades jurídicas las que deberán determinar si es correcto o no es correcto.

¿Cuál es su plan para seguir con el ordenamiento en el centro?

Mire, toda ciudad debe tener un plan de desarrollo municipal y esta ciudad lo tiene. Esos planes los va revisando, por lo menos cada ocho o diez años, para ver si van en la dirección correcta o hacerle cambios, actualizarlos. Entonces, por ejemplo, usted tiene acá el centro histórico de la ciudad, debemos de cuidarlo, pues, y mire ahorita en la situación que está.

Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer?

Primero buscar fondos. En ese plan de desarrollo municipal existen alrededor de cinco mercados. Entonces hay que generar esos mercados, principalmente el mercado central pero de la manera correcta porque a cada rato agarra fuego, puede ser por un mal diseño, lo que sea, y ahí hay que desarrollar un mercado vertical con todos los parqueos, con todo lo que necesita, para poder agarrar a esta gente y llevarla ahí. La gente busca donde se pueda caminar o comprar no hay otra manera. Entonces, al tener un mercado vertical bien desarrollado ahí y con todas las de Ley la gente va a llegar a comprar porque quieren llegar a lugares ordenados, con parqueo y seguridad. Así va limpiando la silla pero, no puede venir con un palo y quitarlos si no les tienen la alternativa. Usted tiene que buscarle soluciones. Y esto va de la mano con el transporte.

¿SPS necesita más terminales de buses?

Sí. La terminal del este y la del norte hay que buscar la manera de cómo hacerlas. Incluso ahorita, donde está la terminal de la Gran Central de Abastos, ahí en la 27 calle, se necesita un puente de desnivel para sacar toda esa cantidad de tráfico que se aglomera en esa parte. Tenemos diseños de proyectos que se pueden hacer en ciertas partes críticas de la ciudad.

SPS ha sido huérfana del apoyo de los gobiernos. ¿Qué le ha dicho su candidato de ganar las elecciones?

Mire, el diálogo es bien importante entre las personas, porque dialogando uno se puede entender con la gente y hacerle ver las justificaciones. En mi caso, eso es, como dice, el pan de cada día. Cuando yo desarrollo un proyecto, me tengo que ver con empresarios de alto nivel y tengo que demostrarles que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y ahí me aceptan los proyectos y lo que no me aceptan, lo cambiamos y lo mejoramos. Entonces la relación con el gobierno debe siempre darse no importa si usted es de partido contrario, porque al final tenemos que pensar en el país. Y SPS genera el 75% del PIB del país. Entonces necesitamos mantenernos en una buena cordialidad entre cada uno. Hemos tenido mala suerte, en el gobierno de Calidonio problemas con JOH, en el gobierno actual problemas del alcalde con la presidenta Xiomara y eso de alguna manera nos ha provocado distorsiones en el desarrollo de la ciudad y eso debemos de hacerlo a un lado y pensar por el paísy por la ciudad.

¿Quiénes lo acompañan en su Corporación Municipal?

La ingeniera Lidia Villeda, Freddy Fugón, Jhony Canahuati, Mario Zavala, Carlos Suazo y otros jóvenes que nos está apoyando bastante como para poder hacer un buen equipo de trabajo.

¿Y quién es su vicealcalde?

Jaime Jerezano. Con ese grupo estamos trabajando más todos los coordinadores, las comisiones jurídicas, logística y financiera, todos esos grupos que necesitamos para poder hacer un buen plan de trabajo y lograr que el día 9 de marzo podamos tener todas las juntas receptoras de votos completas y evitar que tengamos problemas con los votos, o sea, que podamos cuidar las actas y eso es muy importante para nosotros.

¿Y qué pasará si usted no es el candidato aceptará y trabajará con el que quede?

Mire, al final yo, no estoy trabajando para mí. Estoy trabajando para la ciudad y si en otra posición le puedo servir estaré dispuesto a apoyar a la persona que quede y seguir trabajando para el beneficio de la ciudad. Ya lo he hecho de una manera privada y públicamente podemos hacerlo y hacer cosas interesantes y cosas que cambien la vida de SPS.