Calidonio: “No dejé la ciudad perfecta, pero íbamos por el rumbo correcto”

San Pedro Sula

Hemos retomado algunos temas personales, tratando de fortalecerlos, pero también muy activos en el tema de la municipalidad porque sigo en la Corporación Municipal , que ha sido un reto muy particular. Hablamos mucho con las personas y líderes en los diferentes barrios y colonias. Eso me ha generado realmente una verdadera conciencia del sentir y pensar de la gente.

Han habido sesiones que quitan un proyecto y después lo vuelven a poner, después lo vuelven a quitar. Es un desorden, como digo yo, es un desorden bien organizado y la verdad que da mucho pesar. Tenemos una gran cantidad de votos razonados porque desafortunadamente puede ser que la intención sea buena, pero el procedimiento no, y yo estoy seguro que no van a tener menos de 15 o 20 investigaciones por los malos procedimientos.

No tengo ninguna relación, la verdad, más que lo que se discute en las sesiones. Como digo, anteriormente se hicieron algunas sugerencias, pero parece que no logran entender. No leen, no se nutren por la ley, no se cumplen los procedimientos, se hacen cosas completamente arbitrarias de última hora.

Luego en las sesiones comenzamos a dar nuestro punto de vista para que se tomaran en cuenta y llegó un momento que ya prácticamente ni escuchaban. Solo dejan que aquí uno hable y uno hace preguntas, no responden, no ha habido ninguna propuesta. La verdad que es una corporación con un bajo nivel. Prácticamente yo no quede en ninguna comisión importante. Yo no tengo ninguna persona contratada, porque las despidieron tampoco tengo oficina.

¿Los votos en su mayoría han sido razonados por malos procedimientos?

Sí, mis votos razonados son por malos procedimientos o por temas que no están justificados. Se habla muchas veces de un proyecto o de algo que suena bonito, pero eso se tiene que estructurar y no puede ser porque me levanto con el pie derecho y voy a hacer esto. Hemos votado por cosas a favor, por lo que está bien, pues no hay problema, pero hay cero planificación en esta administración. El Estadio Olímpico estaba descuidado y abandonado, escuché unas declaraciones donde dijo que se habían invertido tres millones de lempiras en el estadio y nos preguntamos dónde está la licitación pública. Igual ocurre con las donaciones.

¿Pero esas donaciones si figuran en actas?

No todas. Yo vi un tema que donaban unas lámparas y nosotros nunca hemos recibido lámparas. Luego, material de construcción para las escuelas, no hemos recibido, no tenemos material de construcción para las escuelas. Entonces, están obviando los procedimientos conforme a la ley, además, tampoco se puede promover los negocios personales y eso lo inhabilita. Cuando no hay respeto a la ley es bien difícil. Yo creo que lo más difícil de ser un funcionario público es respetar la ley porque son una gran cantidad de leyes y para eso hay que estudiar, para eso hay que fajarse.

¿Es cierto que usted a todo dice no en las sesiones?

Nosotros tenemos nuestras posiciones bien documentadas. Yo les he explicado a los compañeros corporativos que una cosa es tener mayoría y otra cosa que sea legal. Son dos cosas diferentes. El hecho de que tenga mayoría en la corporación por A o por B, porque los convenció, por lo que sea, pero que sea legal es otra. Nosotros podemos votar por unanimidad pero no lo hace legal. Suena a veces fuerte, pero son realidades. Estamos en un circo.

¿El equipo que trabajó con usted como alcalde, sigue?

En lo que es la Corporación Municipal hay varios cambios. Creo que estos proyectos tienen que refrescarse. Hay una gran cantidad de personas que tienen mucha capacidad, hemos escogido a Wendy Estévez una profesional de primer nivel como vicealcaldesa y repetirá la actual regidora Francis Rodríguez.

¿Porqué busca ser alcalde de nuevo?

Mire, en las primeras oportunidades logramos los objetivos. Y la gente me pregunta a veces que si me arrepiento de algo y yo les digo que no, porque hemos planificado y pensado tanto en lo que hemos hecho y hemos cumplido nuestros planes. En la tercera oportunidad no se dio, fue un sentimiento, una situación particular. No ganamos, perdimos las elecciones. Y ahora lo que busco realmente es ver lo que está pasando en la ciudad y retomar el rumbo de San Pedro Sula, incorporar nuevamente el concepto del Plan Maestro. Avanzar en lo que no se ha hecho, porque ahorita en esta administración no solamente se ha detenido, sino que se ha atrasado. Ponemos a disposición de la gente nuestra experiencia y será la gente la que va a valorar.

¿En qué hemos retrocedido, el Plan Maestro es el rumbo?

El Plan Maestro tiene un protocolo de actualización permanentemente. Por ejemplo, cuando se hizo tenía una visión inteligente de smart city, no existía el concepto de Inteligencia Artificial y se tiene que incorporar. Nosotros pensamos que estamos en retroceso porque hay mucha gente en esta gestión que era de la administración de nosotros y nos cuentan que está viendo muchas cosas. Un ejemplo, al final del año pasado habían más de 40 construcciones ilegales. Se han dado permisos de construcción y licencias de operación sin el procedimiento. Por ejemplo, Starbucks no tiene ni expediente de permiso de construcción y cuenta con permiso de operación. No entendemos cómo. Hemos retrocedido en el cumplimiento de la ley.

¿Esto tiene que ver con los cambios en la ordenanza de zonificación?

El cambio se hizo en junio del 2022 al eliminar los artículos 190 y el 192, donde dice que la ordenanza solo se puede modificar con un estudio justificativo. Y eliminaron ese artículo. O sea, son completamente irresponsables. Ahora la ordenanza está a libre albedrío. Aunque dice la ley también, que todo acto ilegal es nulo y vuelve a su origen. Lo que indica que el artículo 190 y el 192, en realidad, no está eliminado. Y eso es un proceso que tengo entendido lo está investigando el Ministerio Público. San Pedro Sula nació ordenada y con el tiempo nos fuimos desordenando. Nosotros retomamos el orden y ahora volvió el caos en todos los lugares. Imaginense que eliminaron la gerencia de competitividad porque no entienden la importancia de ello, no hay conocimiento.

¿Qué proyectos quedaron sin terminar en su gestión y que le hubiera gustado concluir?

Todo se ha parado. Los mercados quedaron diseñados y es un proyecto importante para ayudar a los emprendedores. Imagínese que Guamilito nos tocó por una emergencia, se hizo la infraestructura, se tenía el modelo de gestión, estudio socioeconómico, formas de financiamiento, capital semilla y una forma de poderlos impulsar. No puede haber San Pedro Sula sin Guamilito y ahorita funciona al 60% porque lo quieren manejar como un centro comercial privado. Este proyecto lo retomaremos, otro de los temas que me da pesar son los macrodistritos que ya quedaron diseñados para Chamelecón, Satélite y Los Cármenes. Se tiene que terminar esa atención municipal de la red primaria para luego impulsar la construcción del hospital de trauma.

¿El Plan Maestro está prácticamente engavetado?

El Plan Maestro es como la biblia entre más lee, más se da cuenta de la responsabilidad que tiene uno como cristiano. Por ejemplo, esto es un resumen de movilidad sostenible tiene una gran cantidad de temas y ahí se van ajustando cada uno de los proyectos.

SPS tiene un serio problema de congestionamiento ¿Qué hará?

Son varios componentes, hay un plan de movilidad sostenible que ya está plasmado y terminado, se hizo en conjunto con el Banco Mundial donde se establece el uso de tecnología, infraestructura vehicular, motorizada, transporte público y de carga, todos los componentes están en ese plan y luego el ordenamiento como tal.

En el bulevar del sur está pendiente la nueva entrada a SPS y que llegue al Olímpico que es el epicentro de la ciudad. Luego el transporte público troncalizado con vías alimentadoras que ya está completamente definidas. Están redefinidas todas las rutas, es un proyecto que cuesta L5,500 millones o más pero debe realizarse. Se debe tener el control de las calles y recordar que las multas altas son para que la gente respete no es para cobrarlas. Ya existe un plan integral de movilidad urbana y hay que aplicarlo de un solo no por pedacitos. Cuando yo llegué en el 2014 a la municipalidad nada se podía. Dejamos todos los trámites en línea, tecnología, restauramos los edificios municipales, nuevos carros y ahorita no se hecho nada. Solamente se ha utilizado lo que hay.

¿Su lema sigue siendo el mismo obras, orden y honestidad?

Sí, claro que sí. Nosotros la recibimos con L1.296 millones de ingresos y lo dejamos con más de L3.000 millones. Las oficinas eran un chiquero y ahí pasaba de todo. El Palacio Municipal no es mismo que yo recibí. Nosotros dejamos cero baches, dejamos iluminada. Yo recibí 14 intersecciones de semáforos apagadas y dejé 75 intersecciones de semáforos inteligentes completamente nuevas, interconectadas a un centro de movilidad urbana, que ahorita lo tienen apagado. Entonces, esas son las realidades. Ahí era una huesera y dejamos equipos nuevos ahorita no les ha tocado comprar nada. Y quiero aprovechar dicen que dejamos endeudada la municipalidad, hicimos una readecuación de la deuda y conseguimos fondos para obras. Les dejamos L560 millones para obras directamente ya financiadas o sea que esas prácticamente pónganmelas a mí.

Una de las banderas de esta administración es que todas las obras se construyen con fondos propios y que ustedes endeudaron la alcaldía. ¿Es cierto?

Mentira, L560 millones le dejamos ahí y esos son fondos del préstamo, que también son propios, pero son del préstamo. Esta administración tiene a una persona que miente profesionalmente. Es un mentiroso profesional. Y debo decirlo claramente. Nada han podido mejorar. Hasta la Plaza Banderas tiene un reglamento y no lo respetan. La ignorancia es atrevida.

¿Cómo estuviera SPS si le hubieran dado seguimiento al plan?Tuviéramos mercados y ya estuviéramos bien avanzados en temas del orden del centro de la ciudad, que tanto se ha pedido, porque eso es un proceso. Tuviéramos más macrodistritos, las calles estuvieran en buen estado, tendríamos un túnel en la entrada de Chamelecón en lugar de una solución que al final la cortaron a la mitad. O sea, tuviéramos realmente un crecimiento y tuviéramos más inversión. La ciudad se mira sucia, se ve desordenada y no voy a decir que yo la dejé perfecta, pero íbamos en el rumbo y en el camino correcto.

¿Cómo es su relación con doña Ana García?

Muy buena. Tenemos bastante comunicación. Hemos logrado hablar de temas importantes como los programas sociales que tienen que regresar. Así que yo estoy muy agradecido porque nos dio la oportunidad de poder participar y la decisión nuestra de poder acompañarla a ella, fue una decisión de la base del partido.

El alcalde que llegue tendrá que enfrentar temas torales como el fin de las concesiones, ¿Que hará?

Aguas de San Pedro fue un clamor, se vendió que iba a hacer las plantas de tratamiento y no las hizo. Cuando usted lee el contrato se da cuenta que no las iban a hacer, porque la inversión de las plantas de tratamiento está anexado directamente a la tarifa y si usted paga 500 lempiras y se hacían las plantas de tratamiento iba a pagar 5 mil. Eso ya se sabía que no se iban a construir. Entonces el negocio del agua como tal es el más grande en el mundo. Yo pienso que la ciudad debe de asumir ese rol. El agua debe manejarla la municipalidad y buscaríamos no solamente financiamiento, sino que ayuda externa por medio de donaciones de países desarrollados para poder hacer las plantas de tratamiento.

¿Pero qué garantía hay para SPS que la política no afectará como siempre ocurre?

La misma garantía que nosotros presentamos al momento de manejar la administración, una administración eficiente. El agua es un derecho humano y debemos de ayudar a la gente. Hay temas que tenemos que estudiar. Tenemos que hacer una evaluación si vale la pena hacer una empresa mixta en el caso de la basura. Lo que significa es que no va a entrar solamente la empresa privada, sino que también la ciudad. El agua puede entrar en una empresa mixta también. Y el tema de Siglo 21 definitivamente no. Ya se acaba porque tiene un tope. El alcalde actual dijo que iba a quitar el Siglo 21, sacó firmas pero todo es pura mentira, como reitero es mentiroso profesional. Siglo 21 fue un momento importante para la ciudad porque no teníamos de qué manera.

¿Cuál es la diferencia entre la concesión de agua y la basura?

En la basura la municipalidad recauda dinero, en la otra no. En la de ASP tiene prácticamente todas las facultades. La municipalidad recibe un canon por los ingresos. Y yo quiero decir que de manera arbitraria y de forma abusiva han utilizado esa figura. Yo soy pro-empresa privada, pero tengo que decir lo que es. De igual manera pasaron muchos temas. El contrato de servicios de la basura, uno le pide que haga por medio de sus equipos y todo, ciertos servicios y uno le paga por una cantidad. Por ejemplo, nosotros le pagamos por tonelada y luego también tenemos el relleno sanitario. Teníamos un botadero de los cielos abiertos y dejamos un relleno sanitario.

Hay una demanda de Sulambiente por L1,000 millones a la municipalidad por no pagar los mayores costos ¿Pagó durante su administración mayores costos y porque dejó de pagarlos?

Bueno, tenemos poco conocimiento del tema de la demanda porque nunca ha llegado a la Corporación, lo que sabemos es por los medios, pero sabemos que se ha manejado mal y nos ha llevado a un punto en el cual la ciudad va a tener un problema. La gran ventaja es que al final de los finales, como es negligencia de las autoridades, eso debe ser reparable y tienen que pagar ellos. Eso ha sido una negligencia. En el caso de los mayores costos, es un tema que estuvimos discutiendo. De inicio se hicieron unos pagos de mayores costos y cuando revisamos nosotros el concepto, que lo habían puesto directamente dentro de todo el esquema, entonces nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo y que teníamos que esperar, los quitamos y luego comenzamos a hablar. Vino la pandemia, muchos temas, y comenzamos a hablar para poder dilucidar de una forma correcta el tema de los mayores costos. Lo que hicimos nosotros para evitar que hubiera un problema, si ya hemos pagado X cantidad de más, entonces retuvimos ciertos pagos para que ahí compensara y no hubiera un daño al patrimonio. Pero ese era un tema que se estaba evaluando. Desafortunadamente en esta administración todo va a lo loco y esto se ha complicado. Estos son temas muy delicados que se deben de manejar con equipo. Y yo quiero decir, en este caso particular, que la empresa siempre fue muy profesional. Yo no soy defensor de ellos ni de nadie, pero yo voy a hablar con la verdad. Es una empresa profesional, es una gente que realmente hace su trabajo. Tuvimos discrepancias y las estábamos manejando a los niveles que corresponden. Con esta administración se rompieron las pláticas, esta administración no escucha, esta administración no es capaz de negociar, esta administración no tiene criterio, son muy discretos en conocimiento, entonces lo que hacen es que se esconden. Engavetaron eso y ahora tenemos un gran problema en la ciudad.

Su mensaje final a los sampedranos de ¿Porqué tienen que votar por Armando Calidonio?

Yo estoy planteando en esta oportunidad una serie de proyectos, una serie de temas importantes, retomar el plan maestro, retomar el plan de crecimiento de la ciudad para beneficio de toda la ciudadanía. La ciudad en este momento está sin rumbo, yo lo que ofrezco es retomar el rumbo, ordenarlo y poder crecer para que haya más oportunidades.