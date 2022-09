San Pedro Sula. El proceso para que un urbanizador pueda desarrollar proyectos en la ciudad sigue siendo difícil, pese a los anunciados cambios en la municipalidad sampedrana.

El presidente de la Asociación de Urbanizaciones y Promotoras de Viviendas de Honduras (Asuprovih), Juan Ariel Santos, conversó con LA PRENSA y planteó la situación que viven los urbanizadores y las pérdidas que el municipio tiene por la lentitud en los procesos municipales.

Lo más lamentable es que al final los afectados son todas las personas que quieren obtener una casa; pero que no pueden hacerlo porque no hay oferta, y las pocas son inalcanzables.

¿Obtener un permiso para urbanizar sigue siendo un problema en SPS?

No caminamos como debe ser. En este momento, para poder lograr la aprobación de una urbanización hay que esperar por lo menos un año o más, y el problema es que se tiene una proyección de inversión, y cuando se dan esos problemas se dispara de una forma significativa.

¿En qué hay retrasos?

Se mandan notas y se tardan en responderlas, los permisos de una casita pequeña de 50 metros se tardan hasta un mes. Esa es la realidad.

¿Entonces no han mejorado esos procesos, como dicen?

Siguen con los mismos procedimientos, con comunicaciones por correo electrónico, que sería excelente si fuera ágil; pero uno manda un correo y hay que esperar que le respondan, pasan días y uno esperando. Lo peor es que no hay con quién hablar, no es personalizada la atención. Se mantiene complicado y lento ese proceso.

¿Parece que no interesara que incrementen los ingresos?

No hay claridad. Una de las principales cosas es que no se tiene claro que cuando se emite un permiso de construcción la municipalidad gana, porque ya un lote que antes era baldío tiene construcción y catastralmente es valorado diferente, y la municipalidad empieza a tener ingresos más altos. Ya no solo se cobran bienes inmuebles por el predio, sino por la edificación, y no es posible que sabiendo eso los permisos de construcción sean tan lentos.

¿En qué afecta la lentitud de estos procesos?

En general hay muy pocas urbanizaciones en desarrollo porque el tiempo que está tomando cada uno de estos proyectos es larguísimo, al punto que ya está afectando de manera significativa la oferta de nuevas opciones para las personas que quieran adquirir su casa. Estamos llegando al punto donde comprar una casa en San Pedro Sula se está volviendo demasiado onerosa, bien cara, porque hay poca oferta.

¿No se sienten apoyados por las autoridades en los trámites?

No solo eso, hay muchas trabas para los urbanizadores. Y en una ciudad como San Pedro Sula todavía hay limitaciones porque si no hay electricidad en la zona, colectores de aguas negras, le toca a la urbanizadora hacer todo eso, e implica que nosotros tratamos de desarrollar la ciudad de forma ordenada, pero si no se nos apoya es complicado. Como desarrolladores ponemos el agua e instalamos el sistema y después viene Aguas de San Pedro solo a cobrar, sin haber hecho ninguna inversión. Nosotros colocamos la electricidad, lámparas y toda la inversión, y la Enee solo viene a cobrar. Lo mismo con las aguas negras y lluvias, no hay retorno de inversión, y al final quién es el perjudicado, lógicamente la persona que compra la casa. Eso es injusto.

¿Sigue siendo el noroeste el sector con más crecimiento?

El sector noroeste siempre sigue siendo el que tiene más desarrollo, pero lastimosamente el precio de la tierra se ha disparado de una forma impresionante y ha ocurrido porque no hay nuevas urbanizaciones debido a que este sector está muy regulado por el Plan Maestro de Desarrollo. Las urbanizaciones son muy pocas en esa zona, entonces el costo de la tierra se dispara. En ese sector, la vara cuadrada anda como mínimo costando 200 dólares. No hay oferta, pero sí demanda, y eso dispara los precios.

¿Y el noreste?

SPS necesita nuevas áreas para desarrollarse. La zona noreste es la que también tiene más desarrollo, pero es un sector muy regulado. En la zona de El Carmen ya no hay terrenos para desarrollar y adolecemos de áreas para urbanizar, y eso es un problema porque implica que los desarrolladores tenemos que buscar tierras que se puedan urbanizar; pero cada vez más lejos de la ciudad.