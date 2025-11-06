Porque "no había riesgo", médicos del Rivas no extrajeron bala a delivery

San Pedro Sula, Honduras.

Ante la ola de reclamos en redes sociales por parte de la población hondureña por el caso del joven repartidor herido de bala en un asalto, el director del hospital Mario Catarino Rivas, Gabriel Paredes, salió en la defensa de sus colegas del centro asistencial y aseguró que al pacientes "se le hicieron todos los abordajes".

Paredes informó a medios de comunicación de la zona norte que el joven, que estudia en el Centro Técnico Sampedrano Americano, ingresó al hospital el 31 de octubre a las 9:20 pm, por una herida de arma de fuego en miembro superior derecho.

"Se le hicieron múltiples radiografías, limpiezas y curaciones de la área, se determinó que no había riesgo y la bala había quedado en tejido blando, no ponía ninguna estructura importante en riesgo y se procedió a darle el alta médica con cita en en consulta externa o en un centro de salud", expresó este jueves.

Indicó que "normalmente, cuando un paciente llega con un balazo y este no daña ninguna estructura y queda debajo de la piel, no se opera ni se borda de emergencia".