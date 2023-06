Shin Fujiyama construirá módulo de cuatro aulas en Chamelecón

No obstante, se necesitaba la construcción de más aulas, pues este centro, con la segunda matrícula más alta de Chamelecón, no se daba abasto y varias secciones recibían clases diurnas bajo el sol y lluvia en una champa colocada por los padres de familia y profesores.

Shin dijo: “Muchas gracias al equipo de LA PRENSA, porque me hicieron saber de esta escuela, me mandaron las fotos y vídeos hace unos meses y me conmovieron, como ven atrás de mi, ahí bajo esta champa estudian los niños más pequeños por falta de aulas, cuando llueve hay que estarse moviendo, es una situación crítica, son los mismos niños que perdieron todo en las inundaciones varias veces, pero eso ya se terminó, cuando terminemos con la construcción de este proyecto, nunca más van a tener que vivirlo, van a tener sus aulas y cuando llueve esto estará diseñado para aguantar cualquier llena y albergar en la segunda planta”.