Comisión para tratar crisis por aguas negras no rinde frutos

Mientras, la contaminación sigue aumentando y la poca agua en los rios y quebradas se vuelve oscura el tema no es prioridad para quienes nos gobiernan .Un ejemplo es el canal Campisa que desemboca en el Rio Blanco y luego en la laguna del Carmen. El mal olor y color del agua es terrible y no hay control de nadie.

“Tenemos entendido que el río Chamelecón tiene una contaminación del 67%, aunque en verano es casi el 100%, y de ese 67%, el 80% de la contaminación del Chamelecón lo produce San Pedro Sula, es demasiado” dijo Martin Mayorquín, un ingeniero que ha luchado por años en este tema.

Nelson Trejo, especialista en evaluación ambiental advirtió que los altos niveles de contaminación de los ríos causa que el agua subterránea también lo esté.

“La solución no es perforar más profundo para encontrar agua más limpia, la solución es tratar esas aguas, porque si no llegará un momento en que San Pedro Sula no tendrá fuentes de agua, y esa agua no será consumible” alertó

.En el último informe de consultores proporcionados , no actualizados, se mencionó que tratar las aguas costaría unos 200 millones de dólares pero la cantidad incrementó con la actualización.

Por su parte los regidores confirmaron que en ninguna sesión han conocido de este tema incluso están a la espera de informarse sobre el informe del consultor que contrato la concesionaria.