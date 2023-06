En riesgo el consumo de agua potable por la contaminación

“El hecho de no tratar las aguas residuales tiene múltiples efectos en la salud de la población y en las más vulnerables como los bordos. Si esto continúa no vamos a tener siquiera la posibilidad de extraer agua subterránea, porque las posibilidades de contaminación del recurso subterráneo son grandes”.

Diana Betancourt, ingeniera experta ambiental, manifestó que San Pedro Sula tiene alrededor de 30 años de mora en el cumplimiento de la legislación ambiental. “Considero que no deberíamos esperar más, hay que tomar decisiones, debe haber voluntad política para echar a andar el proyecto de saneamiento, el problema no se concentra solo en San Pedro Sula, el problema se ha magnificado con los efectos que se tienen en Choloma, Puerto Cortés e inclusive las descargas que se hacen en el mar”.

Nelson Trejo, especialista en evaluación ambiental, declaró que el impacto económico por las aguas residuales también es fuerte, ya que el valor de los terrenos se reduce. “La gente no quiere vivir a la orilla de los ríos o cerca, también se incrementa el costo de la construcción, porque estas aguas no sirven para hacer mezclas, para construir, se tiene que traer agua de otros sitios”.

Trejo explicó que los altos niveles de contaminación de los ríos causa que el agua subterránea también lo esté. “La solución no es perforar más profundo para encontrar agua más limpia, la solución es tratar esas aguas, porque si no llegará un momento en que San Pedro Sula no tendrá fuentes de agua, y esa agua no será consumible”, advirtió.

Stewart Oakley, de la Universidad Estatal de California, habló sobre el tratamiento de las aguas residuales con valorización.

Oakley compartió que en muchos países de Latinoamérica se tratan las aguas y se reutilizan, como en Argentina, Guatemala y Bolivia. “El mejor sistema es lagunas de estabilización, como tienen en Mendoza, Argentina, y es más barato que las plantas de tratamiento mecanizadas”, manifestó.