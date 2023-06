Hondureña se gradúa como criminóloga con honores en California

“Este fue uno de los días más felices de mi vida. Le di gracias a Dios primeramente, porque muchas veces quise rendirme, tirar la toalla, pero siempre me levantaba y decía yo vine a este país por algo, haber vivido sola, ser estudiante de tiempo completo, y tener un trabajo a tiempo completo para proveer a mi persona y a los míos en Honduras no fue nada fácil, pero me siento orgullosa de haber sido capaz”, dijo a LA PRENSA.

El siguiente paso de esta joven es empezar un trabajo en la correccional de jóvenes e ir escalando hasta convertirse en sargento del penal; la meta final es ser la jueza de la penitenciaría de menores.