Carencia de agua e iluminación afectan al sector de El Zapotal

“Después de la asamblea nos comunicaremos con ASP para ver qué decisiones se toman respecto a lo que ellos nos ofrecieron. Queremos que mejoren esos proyectos de agua, porque nos están afectando mucho, aunque ellos digan que no, y si ponen tuberías de mayor diámetro esto sería peor, deben solventar la situación nuestra antes de eso”, comentó.

Maribel Santos Rivera (50 años) quedó desempleada en medio de la pandemia, pero no se cruzó de brazos y cumplió su sueño de abrir su negocio propio a los 48 años de edad.

Estas enseñanzas se las ha transmitido a sus dos hijas, Annette y Rachel, quienes le ayudan atendiendo y administrando el negocio. “Les digo que no hay como trabajar su capital, disfruto en mi casa y atiendo a los clientes. Las personas deben perder el miedo y plantear sus negocios”, finalizó.

“Gracias a Dios con su apoyo salimos adelante”, dijo con mucha alegría. Santos expresó que es importante emprender con un negocio propio, aparte del empleo, porque el salario mínimo no ajusta para las necesidades y los pagos mensuales.

“Siempre me gustó el comercio, empecé vendiendo de puerta en puerta con maleta en el lomo”, comentó. La comerciante afirma que, contrario a lo que la mayoría pudiera pensar, el negocio en la aldea se ha fortalecido con las compras que realizan sus vecinos y algunos foráneos que llegan a la misma.

“En la ciudad hay un servicio de camión recolector, a la gente no le cuesta nada esperar. Cuando le pagan a un carretero para que se lleve su basura nos perjudican a todos. Es necesario que el alcalde tome cartas en el asunto, en toda la ciudad pasa lo mismo y nunca hay soluciones a largo plazo”, dijo Luis Valladares.

En ese sentido, piden que patrullas de la Policía Municipal recorran el lugar a diario para evitar que se use el lugar como botadero. Asimismo, que se sancione conforme al plan de arbitrios a los infractores que sean encontrados botando desperdicios.

“Nos vamos a quedar sin energía si esos postes caen, no sé qué va a pasar”, comentó.

Otro de los problemas es que hay varios árboles antiguos con copas muy altas, las cuales cubren algunas de las lámparas de fotoceldas y no cargan durante el día, ya que el sol no les da directamente y por eso no funcionan durante la noche.

Otros árboles, que están en el predio de una escuela bilingüe privada, están dañando los cielos falsos de las casas contiguas y los vecinos están molestos. Las calles no se reparan desde octubre de 2022 y las lluvias de noviembre y diciembre fueron fuertes y se formaron pozas. Los residentes afirman que el proyecto que esperan es la pavimentación de su comunidad, algo que ya ha sido prometido en el pasado; pero no se ha concretado.

“Nos organizamos como patronato, conseguimos una cita con el exalcalde Armando Calidonio; pero no nos atendió. Hoy planeamos volver para que Roberto Contreras nos atienda”, comentó una de las vecinas.Josué Paz, otro residente, dijo que es necesario pavimentar porque las calles se deterioran muy rápido y la alcaldía tarda mucho en darles mantenimiento.

“Hemos esperado este proyecto por años. El concreto resistirá mucho tiempo y evitará que gastemos en repuestos, porque en carro pequeño, circulando todos los días por acá, es muy difícil que no se deterioren las piezas rápido y nos toque gastar”, finalizó.