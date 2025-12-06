Muere Armando Ballesteros, ícono de la música garífuna

Santa Fe, Colón

La música hondureña, en especial la comunidad garífuna, está de luto tras confirmarse la muerte de Armando “Mando” Ballesteros, reconocido intérprete que falleció este sábado a causa de un infarto, según informaron familiares y amigos.

De acuerdo con información preliminar, Ballesteros manifestó un fuerte dolor en el pecho y, mientras era trasladado a un centro asistencial, perdió la vida debido a un paro cardíaco