Muere Armando Ballesteros, ícono de la música garífuna

La música hondureña, en especial la comunidad garífuna, está de luto tras confirmarse la muerte de Armando “Mando” Ballesteros, reconocido intérprete que falleció este sábado a causa de un infarto, según informaron familiares y amigos.
De acuerdo con información preliminar, Ballesteros manifestó un fuerte dolor en el pecho y, mientras era trasladado a un centro asistencial, perdió la vida debido a un paro cardíaco
Originario de Santa Fe, Colón, Mando logró consolidarse como una figura destacada de la música garífuna y tuvo la oportunidad de compartir escenario con artistas de talla internacional como Los Tigres del Norte, Paquita la del Barrio y Óscar de León, entre otros.
Antes de iniciar su carrera musical, trabajó durante tres años como cajero en City Bank, en Estados Unidos. Durante ese tiempo ahorró lo necesario para financiar la grabación de su primer disco, un material que posteriormente obtuvo gran aceptación en Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana y Honduras.
Ballesteros cursó estudios en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo el título de técnico en computación, formación que complementó su trayectoria artística.