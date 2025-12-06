Milagro Flores regresa a Honduras y Supremo la sorprende con un lindo detalle

La presentadora hondureña Milagro Flores regresó a Honduras recientemente luego de unas merecidas vacaciones en Europa, donde cumplió su sueño de conocer los Alpes Suizos.
En sus redes sociales, Milagro Flores expresó su alegría por volver a su trabajo como presentadora en la cadena de teelvisión, HCH.
"De regreso al trabajo, con más fuerza y enfoque que nunca lista para nuevos retos", escribió Milagro Flores en su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores.
Pero Milagro no solo está feliz por regresar a sus labores, sino también por estar de nuevo junto a su amado Supremo, quien se encargó sorprenderla con un lindo gesto.
Y es que alparecer, Supremo extrañó mucho a su chica durante los días que ella estuvo de vacaciones en Suiza.
Así lo dejó saber con los regalos que le envió a Milagro Flores a la empresa donde ella trabaja.
Valoro cada mensaje, cada llamada y cada detalle inesperado, esperando el momento de volver a verlo", escribió Milagro en una publicación donde presume los detalles que le envió Supremo.
Milagro Flores fue sorprendida con un hermoso ramo de flores y una tabla de quesos y galletas.
También compartió la notita que le dejó Supremo. En dicho escrito, el creador de contenido expresa lo mucho que la ha extrañado.
La presentadora de televisión lució muy feliz con sus regalos.