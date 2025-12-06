¿Quién era Mando Ballesteros, la leyenda garífuna y “embajador de las baladas”?

La comunidad garífuna está de luto tras confirmarse este 6 de diciembre el fallecimiento del reconocido artista Armando Ballesteros, una de las voces más influyentes en la preservación y proyección de la cultura garífuna dentro y fuera de Honduras.
Aunque inicialmente no se había brindado información oficial sobre las circunstancias de su fallecimiento, información preliminar indica que Mando Ballesteros manifestó un fuerte dolor en el pecho y, mientras era trasladado a un centro asistencial, perdió la vida debido a un paro cardíaco.
Ballesteros había estado recientemente en Labuga, Guatemala, donde recibió un cálido reconocimiento por su trayectoria musical. Su cercanía con el público y su capacidad para transformar vivencias en melodías hicieron de él un referente artístico y cultural.
“Muere el hombre, pero nace la leyenda. Cuando se sentaba florecían las letras; un hombre que levantó la bandera de la comunidad garífuna”, expresó uno de sus cercanos al conocer la noticia.
Llamado por muchos “El Embajador de las Baladas”, Ballesteros construyó un legado sólido gracias a su estilo único, su voz profunda y su compromiso con las raíces afroindígenas. Sus canciones marcaron generaciones y se convirtieron en pilares del patrimonio musical garífuna.
En las próximas semanas, Ballesteros tenía previsto un concierto el 20 de diciembre de 2025 en San Antonio, Colón y un homenaje en vida programado para el 14 de febrero de 2026 en la comunidad de San Juan, Tela, junto al artista Nino Arzú.
Líderes comunitarios, artistas y seguidores han comenzado a expresar su tristeza y a compartir mensajes de solidaridad hacia su familia, resaltando su generosidad, su humildad y la influencia que tuvo en la música y en la identidad garífuna.
En una entrevista brindada a LA PRENSA en 2007, Ballesteros recordó que desde niño improvisaba instrumentos con latas en Santa Fe y que al llegar a Estados Unidos en 1980 pidió a su madre una guitarra para aprender a ejecutarla.
También relató anécdotas de sus primeras grabaciones y confesó que consideró retirarse de los escenarios, aunque no de la producción musical: “Para que la gente siempre pueda escuchar buena música”, dijo entonces.
Ballesteros alternó con artistas como Los Tigres del Norte, Paquita la del Barrio y Óscar de León, y reflexionó sobre los desafíos de la unidad dentro de la comunidad garífuna.
Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre los actos fúnebres.
En horas de la tarde de este sábado, Mando se mostró activo en sus redes sociales. La noticia de su fallecimiento causó dolor y lamento en la población.