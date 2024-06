“Me incomoda que involucren a mi esposa y a mi hermano”

San Pedro Sula

Dispuesto a limpiar el nombre de su esposa Zoila Santos, de su hermano Rolando Contreras y el suyo está el alcalde Roberto Contreras. En una entrevista con LA PRENSA, el alcalde se refirió a las investigaciones fiscales dentro de la municipalidad, que incluyen hasta el supuesto delito de lavado de activos. Confesó que no está preocupado porque no debe nada y seguirá trabajando hasta el último día de su administración.

¿Lo citó el Ministerio Público para declarar?

Yo no tengo ninguna citatoria para poder dar una declaración. No ha llegado ninguna citatoria, cuando llegue lo haremos con gusto.

¿Cómo analiza toda esta situación que se vive en una administración muy investigada por el MP?

No entendemos por qué en ocho años de gobierno de la administración pasada solo intervinieron dos veces la municipalidad en operaciones pequeñas. Nosotros llevamos siete intervenciones de la Atic, Uferco, Unaf, y no sé cómo se llaman las demás, pero eso no nos inquieta en lo absoluto. Estamos claros de que estas son presiones políticas y hay una persona dentro de la alcaldía que tiene aspiraciones, y es el abogado Omar Menjívar, que es el mejor amigo del fiscal de la Uferco, Luis Santos.

A propósito del vicealcalde, ¿tienen una audiencia de conciliación por una querella que usted presentó?

El lunes nos veremos las caras, quiero verle la cara el lunes en la audiencia por una querella que le interpuse por difamación y calumnia en los juzgados. Cuando me cite el Ministerio Público aprovecharé para poner una querella contra el MP porque ellos argumentan que yo tengo una casa de 10 millones de dólares. Tengo problemas con mi esposa porque ella me pregunta cómo es que compraste esta casa y no me dijiste nada a mí, pero yo no tengo una casa de 10 millones de dólares. Tal vez, el MP o la Uferco me pueden dar las llaves de esa casa porque realmente debe ser una casa bella, pero no sé en qué sueño será esto porque definitivamente creo que las investigaciones de la Uferco son más hojas que tamales. Esto de poner que mi esposa tiene una, mi hermano otra, creo que la investigación no tiene ni pies ni cabeza. También pediré al MP que emplace al abogado Omar Menjívar para que presente las pruebas de los L20 millones de la Gerencia de Apoyo a la Prestación que el dice que yo desvié y que dejemos una novela con un final muy triste porque se está enlodando el nombre de personas honestas.

Alcalde, según el auto motivado de inspección se investigan varios delitos; entre ellos, lavado de activos, ¿qué opina?

Es una palabra fuerte lavado de activos, porque eso compromete... en caso de que... porque no sé en calidad de qué me tienen, si de investigado o de testigo, por esa razón yo no podré rendir ninguna declaración hasta que ellos me presenten a mí una acusación formal, si es que la tienen, y me presenten las pruebas, si es que las tienen, porque no quiero entorpecer nada. Nuestros abogados van a llegar hasta el fondo porque considero que el fiscal Santos es el fiscal de las 100 batallas legales, 99 perdidas y una empatada, y esa fue porque no llegó el juez que iba a dictar sentencia.

A propósito del fiscal Santos, dijo en su cuenta de X que sus declaraciones constituyen una amenaza directa a su persona y el equipo de fiscales que realiza la investigación, además a la institucionalidad. ¿Qué piensa?

Nunca hice alusión al fiscal Santos, pero él es libre de interpretarlas como quiera. No sé por qué suda calentura ajena, aquí se le ha brindado toda la información que ha solicitado la Uferco y a nadie se amenaza.

¿Qué es lo que le incomoda más en esta situación?

Es que involucren a mi esposa, a mi hermano Rolando Contreras, y yo no tengo ni siquiera un familiar apellido Contreras Mendoza que trabaje en la municipalidad. Hay que aclarar todas estas investigaciones porque se debe limpiar el nombre de mi esposa, mi hermano y el mío.