Hasta lavado de activos investiga el Ministerio Público en alcaldía sampedrana

Tras suspender la mediática acción, el alcalde Roberto Contreras cambió su discurso y comenzó a alabar la gestión de Castro, pidiendo que la dejen trabajar y agradeciendo el pago. Aunque dejó claro que si no hubiese sido su huelga, nunca le hubiesen pagado.

Mientras que con la constructora Hedcord S de RL en el período del 13 de julio de 2023 al 20 de abril de 2024 en suscripción de contratos de “mejoramiento de red pavimentada y no pavimentada”, “solución vial en retorno en bulevar de SPS y otros” donde se han sobrevalorado las compras y sin seguir las normas de contratación del Estado, según la ley.

Cabe señalar que esta acción no se consumó, pues la licitación no se llevó a cabo, sin embargo, está en investigación del MP.

Igualmente la esposa del alcalde, Zoila Santos, indicó que no tienen ninguna clase de preocupación porque tienen las manos limpias.

“Aquí no hay nada a nombre mío, yo no manejo dinero, no tengo presupuesto por lo tanto estamos tranquilos”, agregó Santos.

“Quisiera que me digan dónde están esas casas de 10 millones de dólares . Nosotros vivimos en la misma vivienda desde hace 27 años, nuestros vecinos nos conocen, la ciudad nos conoce, no tenemos nada que esconder. Hemos logrado tener un patrimonio a través de 30 años de trabajo que pueden ver desde donde viene.

Tampoco nos estamos muriendo de hambre ni somos pelados, eso hay que dejarlo claro, tenemos un patrimonio gracias a Dios y al trabajo que ahora quieren ensuciar, pero las cosas están claras”, puntualizó la esposa del alcalde.