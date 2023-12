“Debemos reformular el presupuesto para pagar y hacer obras”

El alcalde Roberto Contreras iniciará un 2024 readecuando un presupuesto municipal ante la negativa de la Corporación de aprobar el que se tenía para el próximo año. En conversación con LA PRENSA, el alcalde explicó lo ocurrido en esa sesión y cuáles son los proyectos que se vienen y los retos en camino.

¿Cuáles son los retos y satisfacciones en su segundo año de gobierno?

El primer año no fue fácil porque estábamos aprendiendo a administrar lo público, pues venimos de la empresa privada, pero este segundo año nos deja gratificaciones, como alcanzar 300,000 atenciones en la red de salud municipal, reconstrucción de escuelas, huertos escolares y la educación técnica. Algunas obras de infraestructura también fueron terminadas y habilitadas.

En la penúltima sesión no se aprobó el plan de arbitrios ni presupuesto.

Estamos a las puertas de 2024 y no considero un traspié el hecho de que no haya aprobado el presupuesto y el plan de arbitrios. Hoy reformularemos el presupuesto en vista de que muchas obras se finalizaron y se tienen que pagar. Lo que tenemos que hacer es reformular vía transferencias internas a efecto de hacerle frente a obligaciones de proyectos que se están terminando y tienen que pagarse. No es un revés a la administración y sí se socializó.

¿Qué ocurrió entonces?

Todos los regidores tenían desde noviembre los borradores para que lo revisaran, hubo seis reuniones para pedirles que ajustaran lo que ellos quisieran y antes de ir a sesión corporativa se hizo una previa donde seis regidores se comprometieron a aprobarlo y a la hora de la hora no fue así. En lo personal, me alegra que triunfó la democracia, en esa sesión siete regidores dijeron no, y a mí no me molesta en absoluto, en alguna medida quieren hacer ver mal al gobierno municipal. Algunos regidores ya tienen su proyecto político y nunca voy a comprarle un voto a nadie o incidir.

¿Alguien incidió?

El vicealcalde (Omar Menjívar), que no tiene voto, pero sí voz. Les dijo en plena sesión a los regidores que no votaran por eso y lo rechazaran, lo que es una intromisión. No tiene por qué venir un aprendiz de vicealcalde a decirles que no voten por los proyectos cuando se sabe que él ya anda en política.

¿Hay proyectos que dejarán de hacerse?

La diferencia era de unos 500 millones entre 2023 y 2024, pero siempre están los 150 millones para hacer la avenida Los Emprendedores, y estamos con la buena noticia de que entrarán 200 millones de lempiras de la transferencia gubernamental que adeudaban a San Pedro Sula y por razones de papeleo no se habían acreditado.

¿Esos 200 millones de transferencia van a obras?

Con eso queremos hacer uno de los proyectos más hermosos de la ciudad, que es la entrada del Monumento a la Madre, que es una combinación de túneles y puentes elevados con el fin de dar fluidez y hacer algo muy turístico.

¿Le preocupa que se retrase algún proyecto en particular?

Los 40 puntos de intersecciones que no tienen semáforos y tendremos que hacerlo vía transferencia. Es un proyecto importante porque no tenemos tanto policía para dar vía, se habían dejado presupuestados 40 millones de lempiras para resolver el alto congestionamiento en estas intersecciones, y hoy lo tendremos que hacer con transferencias.

¿Con qué otros ingresos se cuenta?

La partida de poda y chapia queda para otros proyectos, ya que hoy lo maneja la municipalidad, tenemos empleados con un gasto de unos L2 millones mensuales y hay un ahorro de unos L120 millones anuales.

¿A qué más le apostará en 2024?

Fortalecer la educación técnica como una lucha frontal para la delincuencia, 30,000 mochilas para que los niños puedan ir a la escuela con un kit completo. También el hospital pediátrico, aunque no se aprobó la tasa de salud.

¿Y los peajes?

Es un tema ya establecido en el plan de arbitrios desde que se crearon, lo que proponíamos es rebajar un lempira por eje, que fuera L5; pero tratan de confundir a la gente.

El peaje no lo pagan los sampedranos, sino los que nos visitan, ya que las placas nuestras ya tienen la contribución de Siglo 21. No es Roberto Contreras quien está poniendo el peaje, eso está desde 1997, más bien nosotros propusimos bajarlo.

¿Pueden ser habilitados en cualquier tiempo?

Claro, sí está en el plan. Esos fondos deben ser para San Pedro Sula y no para el Gobierno; pero sí ya hay una agenda y pretenden hacer ver mal al alcalde, están equivocados porque al que dañan es al pueblo, porque salir por el bulevar del sur es una odisea, entonces hay que hacer algo.

Suena ya trillado, alcalde, pero ¿y las plantas de tratamiento?

Es una utopía, la concesionaria no las va a construir, prácticamente estamos a seis años de concluir la concesión y el contrato dice que ellos en los últimos cinco años no deben hacer ninguna inversión en infraestructura. A nosotros nos preocupa porque limita el crecimiento de la ciudad porque muchos desarrolladores quieren hacer proyectos, pero no encuentran las instalaciones hidrosanitarias, y es un problema.

La concesionaria quiere reuniones ya para ver si se le extiende el contrato 10 años más, pero yo a título personal creo que lo que es agua y basura deben pasar a manos de la municipalidad bajo una administración eficiente y darle un mejor servicio.

En el aspecto político, ¿cuáles son sus aspiraciones?

Será una decisión familiar la que tomaremos. No sé si estamos seguros de pensar en una reelección porque la verdadera encuesta de un funcionario público es su trabajo. Soy una persona de 63 años y saldré de 65 años de esta administración. Todos tenemos que tener un balance en la vida y no quiero morir con un déficit porque quiero terminar mi vida con tiempo, dinero y dejar las cosas claras. Será una decisión familiar si vamos por una reelección o levantamos la bandera desde la costa norte para una Presidencia de la república, ya es tiempo de que Honduras tenga un presidente de la costa norte.

¿Cuándo oficializará esas aspiraciones?

Hemos hablado con la alta dirigencia del Partido Liberal y será en junio o julio del próximo año.