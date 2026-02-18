Ministro de Desarrollo: "vamos a dejar trabajar, no a molestar"

San Pedro Sula, Honduras.

El minsitro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, expresó su deseo de trabajar de la mano con el sector privado para atraer inversión y generar empleo, esto durante la reunión que sostuvo con la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

En el encuentro, que se llevó a cabo el martes, Ordóñez se presentó como un empresario que conoce de primera mano los retos de emprender y hacer empresa en Honduras, y aseguró que su gestión estará enfocada en facilitar y agilizar los procesos que impactan al sector productivo.

“Al aceptar este cargo pedí que se me permitiera trabajar para ayudar a las empresas, tomando las decisiones necesarias. Muchos procesos se detuvieron por falta de decisión”, dijo.

El funcionario también informó que en sus primeros días al frente de la secretaría ya han revisado más de 100 expedientes pendientes, como parte de una estrategia para destrabar trámites y dinamizar la actividad económica.