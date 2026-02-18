  1. Inicio
Ministro de Desarrollo: "vamos a dejar trabajar, no a molestar"

El ministro Eddy Ordóñez planteó una agenda pro-comercio y mayor coordinación con la empresa privada para atraer inversión

  • Jacqueline Molina
El Ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, durante su reunión con directivos de la CCIC.

 Foto: Cortesía CCIC
San Pedro Sula, Honduras.

El minsitro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, expresó su deseo de trabajar de la mano con el sector privado para atraer inversión y generar empleo, esto durante la reunión que sostuvo con la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

En el encuentro, que se llevó a cabo el martes, Ordóñez se presentó como un empresario que conoce de primera mano los retos de emprender y hacer empresa en Honduras, y aseguró que su gestión estará enfocada en facilitar y agilizar los procesos que impactan al sector productivo.

“Al aceptar este cargo pedí que se me permitiera trabajar para ayudar a las empresas, tomando las decisiones necesarias. Muchos procesos se detuvieron por falta de decisión”, dijo.

El funcionario también informó que en sus primeros días al frente de la secretaría ya han revisado más de 100 expedientes pendientes, como parte de una estrategia para destrabar trámites y dinamizar la actividad económica.

Expansión de tiendas chinas preocupa a comerciantes hondureños

“Venimos con la plena intención de destrabar de inmediato. Vamos a ser una secretaría pro comercio. Vamos a dejar trabajar, no a molestar. Vamos a trabajar en equipo”, afirmó, reiterando su compromiso de convertirse en un articulador entre el Gobierno y el sector productivo.

Por su parte, el subsecretario Fernando Fortín subrayó que la prioridad será resolver los problemas que enfrenta el sector productivo y generar condiciones que permitan producir más y mejor.

“Queremos que las empresas se sientan cómodas trabajando en este país. El empresario tiene una lucha continua. Nosotros buscamos ser facilitadores”, señaló.

En tanto, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, calificó de positivos los mensajes compartidos por las autoridades. “Al escuchar a los dos ministros, es lo que cualquier inversionista quiere oír y lo que el país necesita para incentivar la inversión", expresó.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain y el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, conversan tras finalizar la reunión con la junta directiva.

 (Foto: Cortesía CCIC)

"Les hemos expresado también nuestra disposición para trabajar juntos. Estamos muy optimistas y estamos viendo efectividad y resultados en estos primeros días”, agregó Qubain.

Además, reiteró la voluntad de continuar fortaleciendo el diálogo público-privado "como una vía fundamental para impulsar la competitividad, atraer inversión y generar más oportunidades".

Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

