Estas calles de San Pedro Sula estarán cerradas por el Desfile Hípico 2026

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades informaron que los cierres viales iniciarán a partir de las 12:30 del mediodía, momento en el que quedará restringido por completo el paso vehicular en los puntos establecidos dentro del mapa oficial del evento.

Varias calles y avenidas de la ciudad industrial serán cerradas este sábado 20 de junio de 2026 debido a la realización del “Desfile Hípico AGAS Cabalgata 2026” , evento que reunirá a los mejores jinetes, caballos y carrozas decorativas en un recorrido tradicional.

La ruta del desfile afectará los alrededores de la 105 Brigada de Infantería, desde donde se desplegará el recorrido principal a lo largo de la Avenida Circunvalación, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El tránsito también se verá interrumpido en el sector de la Fuente Luminosa, punto desde el cual el recorrido continuará hacia el sur, pasando frente al centro comercial City Mall.

El trayecto finalizará en las inmediaciones del Monumento a la Madre, donde se prevé la concentración de participantes y actividades propias del evento hípico.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestionamientos durante el desarrollo de la actividad.

El Desfile Hípico AGAS Cabalgata es uno de los eventos tradicionales más concurridos de San Pedro Sula en el marco de la Feria Juniana, por lo que se espera una alta afluencia de público tanto local como visitante.

En ese sentido, se prevé presencia de cuerpos de seguridad y tránsito en los principales puntos del recorrido para regular la circulación y garantizar el orden durante la actividad.