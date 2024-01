Chamelecón se opone a que le cierren accesos en horas pico

Los bulevares de la ciudad ya resienten no solo el tráfico, sino también el daño por la cantidad de transporte, sobre todo el pesado, que pasa por la ciudad ingresando por el sur hacia Puerto Cortés y viceversa.

Las medidas nos parecen bien, pero no queremos que cierren el acceso en horas pico.

Ayer, las autoridades municipales se reunieron con los miembros de la Confederación de Patronatos de Chamelecón, pero no tuvo el resultado esperado por la manera abrupta en que finalizó el diálogo.

La reunión marchaba con tranquilidad, pero ya para finalizar los dirigentes patronales decidieron retirarse cuando el alcalde Roberto Contreras se dirigió al presidente de la Confederación con palabras ofensivas.

El director de Infraestructura Municipal, Luis Saa, explicó que se presentaron opciones para resolver el problema de la intersección que se tiene en la salida de Chamelecón . “Estamos claros que son soluciones provisionales porque el problema no es de SPS sino que lo trae el volumen de tráfico de la industria y comercio del país que pasa desde el sur a Puerto Cortés”.

Saa dice que la solución definitiva es altamente costosa y en estos momentos la alcaldía no tiene los recursos. “Se tiene que buscar una solución integral, se necesita el libramiento del municipio”.

Aseguró que actualmente la salida provisional que es la colocación de semáforos, la cancelación del giro a la izquierda y un cierre en las horas pico en la entrada a Chamelecón.

“Sabemos que hay puntos críticos en todo el bulevar y solo se descongestionará con el libramiento”. Por su parte el presidente de la Confederación de Patronatos de Chamelecón, Julio Uclés, dice que las soluciones provisionales que plantea la municipalidad les parecen viables y con lo único que no concuerdan es con el cierre de la salida de Chamelecón de 6:00 am a 9:00 am y que el tráfico sea permanente y fluido.