El Villeda Morales amplía su oferta de vuelos a cuatro ciudades de EE. UU.

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras continúa fortaleciendo su red de conexiones internacionales con la apertura de una nueva ruta directa entre Miami, Florida y San Pedro Sula, anunciada por la aerolínea estadounidense Frontier Airlines.

La nueva conexión forma parte de una expansión de la compañía que incluye también vuelos desde Houston y Orlando hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales (SAP), el principal del país.

Con esta ampliación, Frontier consolida su presencia en Honduras al operar vuelos directos a cuatro ciudades de Estados Unidos: Miami, Orlando, Houston y Atlanta.

Las operaciones hacia Miami, Houston y Orlando iniciarán en diciembre de 2025, con vuelos semanales, según confirmó la aerolínea en un comunicado reciente.

Representantes del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) destacan que la llegada de nuevas aerolíneas y rutas es reflejo del proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria en el país.

Indicaron que la inversión en aeropuertos no solo mejora la movilidad, sino que impulsa el turismo, la creación de empleos, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento del comercio internacional.

Por su parte, representantes de Frontier Airlines señalan que su estrategia busca ofrecer tarifas más competitivas y ampliar las oportunidades de viaje para miles de hondureños y turistas.

Los usuarios también han expresado entusiasmo ante la noticia. Jorge Fonseca, un viajero frecuente entre Estados Unidos y Honduras, celebró la nueva opción, “la apertura de nuevas rutas genera competencia, y eso significa mejores precios para los pasajeros. Además, la modernidad de los aeropuertos hondureños atrae a más aerolíneas y ayuda al país a crecer”.

Actualmente, en el aeropuerto Ramón Villeda Morales operan más de 10 aerolíneas y el tráfico anual supera el millón de pasajeros, en su mayoría internacionales.