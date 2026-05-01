Alcalde ordena cierre de varias calles en SPS por concierto municipal de Eddy Herrera

La Municipalidad de San Pedro Sula anunció el cierre temporal de varias calles aledañas al Estadio Francisco Morazán este sábado 2 de mayo por concierto del merenguero dominicano Eddy Herrera.
El cierre de la primera y segunda calle genera preocupación entre conductores y vecinos, ya que estas vías representan arterias de alta circulación vehicular en la ciudad y su bloqueo en horas de la tarde podría provocar fuertes congestionamientos en sectores aledaños.
La medida ordenada por el alcalde Roberto Contreras menciona que el cierre de la calle será a partir de las 3:00 de la tarde, debido al concierto municipal para "garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden vial en la zona".
Calles que permanecerán cerradas este sábado
Tercera calle, desde la 15 avenida hasta la altura de Denny’s.
Segunda calle, 14 avenida Suroeste.
Segunda calle, 13 avenida Suroeste.
Segunda calle, 12 avenida Suroeste.
Segunda calle, 15 avenida Noroeste.
Primera calle, 12 avenida, frente a Plaza de Las Banderas.
Tercera calle, entre 12 y 15 avenida Noroeste.