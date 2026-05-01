  1. Inicio
  2. · San Pedro

Alcalde ordena cierre de varias calles en SPS por concierto municipal de Eddy Herrera

La medida ordenada por la Municipalidad genera preocupación entre conductores y vecinos, ya que estas las calles a cerrar representan arterias de alta circulación vehicular en la ciudad

Alcalde ordena cierre de varias calles en SPS por concierto municipal de Eddy Herrera

Vista de la primera calle de San Pedro Sula desde la aplicación de Google Maps.
San Pedro Sula, Honduras

La Municipalidad de San Pedro Sula anunció el cierre temporal de varias calles aledañas al Estadio Francisco Morazán este sábado 2 de mayo por concierto del merenguero dominicano Eddy Herrera.

El cierre de la primera y segunda calle genera preocupación entre conductores y vecinos, ya que estas vías representan arterias de alta circulación vehicular en la ciudad y su bloqueo en horas de la tarde podría provocar fuertes congestionamientos en sectores aledaños.

La medida ordenada por el alcalde Roberto Contreras menciona que el cierre de la calle será a partir de las 3:00 de la tarde, debido al concierto municipal para "garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden vial en la zona".

Calles que permanecerán cerradas este sábado

Tercera calle, desde la 15 avenida hasta la altura de Denny’s.

Segunda calle, 14 avenida Suroeste.

Segunda calle, 13 avenida Suroeste.

Segunda calle, 12 avenida Suroeste.

Segunda calle, 15 avenida Noroeste.

Primera calle, 12 avenida, frente a Plaza de Las Banderas.

Tercera calle, entre 12 y 15 avenida Noroeste.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias